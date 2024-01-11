Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? 11 Ocak 2024 Perşembe bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu nasıl, kar veya yağmur yağacak mı?

Bugün hava nasıl olacak? Kar büyükşehirleri terk ediyor Karlı ve soğuk hava yurt genelinde kendini hissettirirken meteorolojinin beş günlük tahminlerine göre büyükşehirler birkaç günlüğüne güneşli havaya kavuşacak. Ancak kısa bir süre sonra karlı hava yeniden kendini gösterecek. Peki, bugün (11 Ocak Perşembe) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 11.01.2024 - 08:26 Güncelleme: 11.01.2024 - 08:26 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde haftaya oldukça soğuk ve yağışlı bir başlangıç yapıldı ancak bugün (11 Ocak) yer yer güneşli hava geri dönüyor. Doğu bölgesinde kar yağışı beklenirken, Batı tarafı birkaç günlüğüne karlı havaya veda ediyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 11 Ocak Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelindeki hava durumu...

2 Şurada Paylaş!







BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (11 OCAK PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR? Ankara bugün itibarıyla karlı havadan çıkacak. Sıcaklıklar -3 ile 4 derece arasında değişse de 11 Ocak günü parçalı bulutlu da olsa yer yer güneş kendini gösterecek. İzmir de Ankara gibi karlı havayı geride bırakacak. 3 ile 10 derece arasında değişecek sıcaklıkların yanında parçalı bulutlu hava hakim olacak. İstanbul da kısa bir süre karlı havaya ara veriyor. 11 Ocak Perşembe günü şehir rahat bir nefes alarak, çok bultulu bir güne uynacak. Ancak karlı hava şehirden çok da uzaklaşmıyor çünkü Cuma ve Cumartesi günü kar yağışı bekleniyor.

3 Şurada Paylaş!







BUGÜN (11 OCAK PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK? Yarın yurt genelinde soğuk bir hava olsa da Türkiye'de aynı anda hem kar, hem güneş hem de yağmur yaşanacak. Çankırı, Kastomunu, Ispartma gibi birçok il parçalı bulutlu bir gün geçirirken; Muş, Tunceli, Hakkari, Erzurum'da ise kar yağışı bekleniyor.

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler