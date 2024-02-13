Ankara'da ise hava yağışlı olacak. Başkent bugün ılık bir gün geçirecek ve termometroler en yüksek 15 dereceye kadar çıkacak.

İzmir'de diğer büyükşehirlerin kaderini yaşayacak ve sağanak yağışlı bir gün geçirecek. Kent genelinde hava sıcaklığı 11 ile 17 derece arasında seyredecek.