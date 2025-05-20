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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 20 Mayıs Salı Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 20 Mayıs Salı İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Mayıs ayının gelişiyle birlikte, yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri yer yer yağışlı diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 20 Mayıs Salı İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 01:05 Güncelleme: 20.05.2025 - 01:05
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 14°C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 15°C, 28°C

        Az bulutlu

        ANKARA 9°C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

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