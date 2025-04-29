Bugün hava nasıl olacak? 29 Nisan Salı İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Nisan ayında son günlere girilirken, yurt genelinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışların Nisan ayının sonu ve Mayıs'ın ilk haftasında kadar devam etmesi bekleniyor. MGM bazı iller için fırtına uyarısı verirken, özellikle İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normalleri altına düşeceği ifade ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 29 Nisan Salı İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
Türkiye genelinde beklenen bahar havası, yerini yağışlı günlere bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Nisan ayının son günleri ile Mayıs ayının ilk haftasında birçok kentte kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?" İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
29 NİSAN - 3 MAYIS 2025 İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul’da rüzgârın, 1 Mayıs Perşembe gününe kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik verilerine göre, Perşembe gününe kadar rüzgar hızı saatte 40 ila 75 km'ye kadar ulaşacak. Perşembe gününden sonra İstanbul genelinde aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası ve bulutlu gökyüzü etkisiyle, sıcaklıkların 13-15 derece aralığında seyredeceği ve mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor.
29 NİSAN - 3 MAYIS 2025 ANKARA HAVA DURUMU
Ankara; Salı ve Çarşamba günleri parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak. Ancak Perşembe günü Ankara'yı kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Sağanak yağış, Perşembe gününden sonra etkisini azaltsa da tüm hafta boyunca hakim olmaya devam edecek.
29 NİSAN - 3 MAYIS 2025 İZMİR HAVA DURUMU
İzmir'de bu hafta ılık bir hava hakim olacak; sıcaklıklar 24 dereyece kadar çıkacak. Ancak Salı gününden itibaren Cuma gününe kadar şehirde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle, meteoroloji 1 Mayıs Perşembe günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarı yapıyor.