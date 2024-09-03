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        Haberler Bilgi Bugün hava nasıl olacak? 3 Eylül Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 3 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

        Eylül ayının gelişiyle birlikte yurt geneli yağışlı havanın etkisi altına girmeye başladı. İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, bugün de devam etmesi beklenen yağışların Anadolu ve Avrupa Yakası'nda etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olan yağışın sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Eylül 2024 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 00:51 Güncelleme: 03.09.2024 - 00:51
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        'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu günün cevabı en çok merak edilen soruları arasındaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahmini raporuna göre il il hava sıcaklıları ve yağış olasıkları netlik kazandı. Eylül ayının ilk haftasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. İşte 3 Eylül Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile il il hava durumu raporu...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Çankırı, Yozgat, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Kırıkkale’nin kuzeyi, Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        3

        İSTANBUL 21°C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        4

        İZMİR 23°C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        5

        ANKARA 17°C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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