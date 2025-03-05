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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 5 Mart Çarşamba Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 5 Mart Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Mart ayının gelişiyle birlikte Türkiye'yi etkisi altına alan ve özellikle son 2 gündür oldukça hissedilen soğuk havalar yerini bahar havasına bırakıyor. Yurt genelinde başta İstanbul'da olmak üzere hava sıcaklıkları bugünden itibaren artmaya başlıyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 5 Mart Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 01:09 Güncelleme: 05.03.2025 - 01:09
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        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahminlerine göre; sıcaklıklar Türkiye genelinde artmaya başlıyor. Geçtiğimiz hafta birçok ilde etkili olan kar yağışı, önümüzdeki günlerde yerini sıcak havalara bırakacak. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 5 Mart Çarşamba Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Çanakkale çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda ise kuzeyli yönlerden fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.

        3

        İSTANBUL 3°C, 11°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        4

        İZMİR 6°C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        5

        ANKARA -2°C, 15°C

        Az bulutlu

        6
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