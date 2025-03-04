Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ekol TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı, Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray karşılaşmasını yabancı hakemin yöneteceğini söyledi.

Eski yönetimleri de hedef alan ve mali detayların yer aldığı dosyaların silindiğini belirten Adalı, bu işin peşini bırakmayacaklarını ifade ederek savcılığa gideceklerini de açıkladı.

İşte o sözler:

"Her ihtiyaç olduğunda aday oldum. Kulübün mali yapısını, içindeki sıkıntıları bilerek geldim. İçinde çalıştığım devreler oldu. Mali kısmı bir şekilde aşarız ama işin en zorlandığımız, halihazırda en zorlandığımız şey işin işleyiş kısımlar. Kulübün içinde ne bir işleyiş mekanizması kalmış ne bir neyi nasıl yapılır diye, her kulübün kendine göre profesyonel kadrosu vardır. Satın almalar yapılmış, prosedürler uygulanmamış. Saymakla bitmeyen sıkıntılarla karşılaştık."

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"FENERBAHÇE'YE 700'E, BİZE 1400'E GELMİŞ"

"Savcılık işi hiç hoşlanmadığım bir hadise. En azından bundan sonra buraya gelip başkanlık, yöneticilik yapacak insanların daha dikkat etmelerini sağlayacak bir hadise olduğu için gittim. İlk olan ışıklandırma hadiseleri. Tesadüf, ödemelerinin gündeme gelmesiyle... Getirin bir görelim dedik. Stadyumdaki yeni ışıklandırma projesinin ödemeleriyle ilgili... İlk hafta geldiğimiz şey ödemelerdi, ilk 15-20 gün. Neyi nasıl ödeyeceğiz. Konu oradan açıldı. Aynı uygulamayı Fenerbahçe yapmış. Sorun bakalım onlar kaça yapmış. Çok farklar gördük. Fenerbahçe'nin 700 bin euro yaptırdığı proje, bizde tabii 3-4 aşamalı olmak üzere 700'e gelecek kısımda 1 milyon 400 bin civarında, iki katı gibi." "DAHA DÜŞÜK TEKLİFİN EVRAĞI SAKLANMIŞ"

"Genel müdürünüzün, CEO'nuzun haberi yok muydu dedim. 'Seçil nasıl oldu bu iş' dedim. Işıklandırmada ve membran ihalesinde, satın almada teklif alınır, ihale yapılır falan... Nisan ayına kadar ihaleler yapılmış, nisan ayından sonra ne teklif alma ne ihale... O şekilde geldiğimiz noktaya kadar gelmiş. Nisan ayından sonra ihale yok. Genel sekreterimiz görüşmüş, pazarlık yapmış. Kontrat aşamasında profesyonellerin haberi olmuş. Bununla ilgili iç denetim mekanizması var, onlardan da bir uyarı gelmiş aslında. 'Bu şekilde satın alma olmaz, yanlış yapıyorsunuz' denmiş. İki teklif, üç teklif alırsın. Gazeteye ilanı olur, TV'den ilanı olur. O noktadan sonra zaten denetim kurulunun başladığı bir şey vardı, çalışma vardı. İç denetim ekibini devreye soktuk. Her iki gelen raporda da... Membran hadisesinde de teklif veren firmanın teklifi yok ortada. Membran dediğimiz stadın tavanı. Daha düşük olan teklif, satın alma profesyonel ekibinden saklanmış. Raporlarda var. Bu noktadan sonra Savcılığa gitmemek ortak olmak olacaktı. Verdik. Bundan sonrası yargının hadisesi. Çok da üstünde de indirip kaldırmayı doğru buluyorum. Türk adaletine her zaman güveniriz. Bundan sonraki hadise savcılıkta." REKLAM "PARA BU ŞEKİLDE YANLIŞ HARCANMIŞ" "7 milyarın 3.5 milyar lirası... İşin ilginç olanı... Ne söylediysek o zaman, bu para şu şekilde yanlış harcanmış, futbolun içinde karmaşa filan. Göreve gelirken ne söylediysek kucağımızda bulduk. Dışarıdan görebildiğimiz şeyler, seçim zamanında." "BİR KURUŞ DA GÖRÜRSEM GİDECEĞİM SAVCILIĞA"

"Pis kokular burnuma geldi tabii. Aynı işlemi, aynı projeyi, 700 bin euro'ya yapılan şeyi, Beşiktaş'a 1.4 milyona yapılması normal mi? (Birileri cebine mi indirmiş?) Onu Allah bilir. 3 ay sonra seçim var, şunu seçimden sonraya bırakayım diye bir şeyim, korkum, düşüncem yok. Genel kurul bize bir yetki vermiş. Sonuna kadar da doğrusu neyse onu yapacağız. Bir kuruş da görürsem gideceğim savcılığa." "FUTBOLCUNUN BİR SUÇU YOK"

"Futbolcunun bir suçu yok. 12 milyon euro bonservis ödenmiş ama futbolcunun cebine giren bir şey yok ki. Konuşulunca futbolcu da etkileniyor. Denetim raporu devam ediyor, üstüne çalışılıyor. Yurt dışına yazı yazılıyor, kime ne ödendi gibi, araştırılıyor. Bu Beşiktaş'ın parası. 122 senede yapılan bir borç var, 1 senede bir o kadar yapılmış. İnsanın ister istemez canı yanıyor. Ödüyoruz, bu olacak yani, ondan bir şikayetimiz yok. Nerede yanlışlık var, üstüne gideceğiz. Bizden sonra gelen, şunu şöyle yaparken daha dikkatle yapsın. Sonucu olsun en azından..." REKLAM HACKER SALDIRISI

"Hacker saldırısı, seçimden 1 hafta 10 gün önce başladı, sonra devam etti. Profesyonel ekipten yardım aldık. En son 6 Şubat'ta yüzde yüz neyin nasıl yapıldığı tespit edildi. Sosyal medyada Serdal Adalı ekibi 6 Şubat'ta hesapları silmiş diye tersine algı yaratmaya çalıştılar. Kulübün serverlarında ne varsa silinmiş. Denetim kurulunun ihtiyaç duyduğu dosyaların hiçbir tanesi yok. Loglar silinmiş. E postalar silinmiş. Vardır orada yedeği dedik, onlara kadar silinmiş." "DOSYALAR YOK" "Birebir satın almayla ilgili dosyalar yok, e-maillerin tamamına yakını yok. Burada maalesef, hiçbir şey olmasa bile bunları gördükten sonra bile... Maalesef böyle. Bekliyoruz, Denetim Kurulu diğer araştırmalarını bitirdikten sonra rapor verecek." "FUTBOL DÜNYASINDA HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ"

"Futbol dünyasında hiçbir şey gizli kalmaz kardeşim, iki iki daha dört. Benim bildiğim, araştırdığım şeyler var. Yurt dışında tanıdığım menajerler, kulüp sahipleri, eski futbolcular var. Bir şekilde ortaya çıkacak, çıkarmaya çalışacağız. Gözünle görmeden ispat edebileceğin bir konu değil ama sen 12 milyon euro'yu tamamını kulübe ödersin, kulüp kime neler verdi, oradan bir ancak sonuca varabilirsin. Oraya kadar takip edeceğiz." "MASAK DURUMU YOK" "MASAK ile ilgili bir şeyimiz yok. Hüseyin Yücel Bey'in olduğu yemekte Tevfik Başkandan, Divan Başkanımızdan teklif geldi. Hüseyin Bey de 'Katılıyorum' dedi. Divan'da da hani MASAK'a müracaat edelim dediklerinde hazırlayın dilekçelerimizi dedik MASAK'a müracaat için. Denetim Kurulu, 'şu an uygun görmedik' dedi. Süreç nereye gidecekse gidecek." REKLAM "KEŞKE BAŞKA ŞEYLER KONUŞABİLSEK" "Keşke burada oturup başka şeyler konuşuyor olsaydık... İnşallah bunları konuşuruz, bir daha da konuşmaya gerek kalmaz." "PARAYI GERİ GETİREBİLİRİZ AMA..."

"Hocalarla, 2-3 tane önümüzde isim vardı. En fazla canımı sıkan bir tanesi, 'Okuduklarımız doğru mu' diyorlardı. Beşiktaş ile görüşecek hoca ister istemez google'lıyor, önüne geliyor. 'Bunların bir kısmı doğru değil' falan dedik. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da kulübün itibarı. Parayı geri getirebiliriz ama itibarı getirmek birazcık zor." "110 MİLYON ZARAR VAR" "Şurada altmış gün olmuş. Altmış günde yaşadığımız şeyler var. Birinci hafta 'Serdal Adalı istifa' etiketleri vardı. Sosyal medyaya bakanlar vardı, 'hiç bunlara bakmayın, kulüp içinde ne yapıyorsanız onu yapmaya devam edin' dedim. 'Demek ki doğru bir şey yapıyorsunuz ki saldırıya başladı bunlar' dedim. Bir saldırı bir saldırı. Voleybol şubesinde geçtiğimiz haftaya kadar 3 bin bilet satılmış, 180 bin gönderi var. 8-10 milyon lira olan zarar, 110 milyon lira olmuş." "BÖYLE BİR PARA YOK" "Kulübün içinde bir yerleri kurcalayıp 'nasıl olmuş bakın' dediğimiz gün, voleybolla ilgili insanlar saldırmaya başladı. 100 küsür milyon lira olan amatör şubelerin toplamdaki zararı olmuş 800 milyon lira. 700 milyon da amatör şubelerde yok." "BEŞİKTAŞ'A KENE GİBİ YAPIŞMIŞLAR"

"Beşiktaş'ın üstüne kene gibi yapışmışlar. Seçim zamanı gelsinler, buradan nemalansınlar. Tabii ki üstüne gideceğiz. Gerekirse bu konuyla ilgili de Savcılığa gideceğim, gideceğim yani! Tespitler var. Yurt dışı IP adreslerinden alınmış binlerce hesap var. Bir tweet, altında 40-45 hesap var. Yurt dışındaki ekip devreye giriyor, 3 bin 4 bin gönderi oluyor. Deşifre edilir en azından. Seçim zamanı 'bu doğru değil, bu doğru değil, bu hesap sahte' falan demiştik. Ona benzer bir şey yapacağım. Beşiktaş'ın içindeki ve dışındaki kenelerden kurtulması lazım." "G.SARAY MAÇINI YABANCI HAKEMLE OYNAYACAĞIZ"