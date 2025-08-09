Bugün hava nasıl olacak? 10 Ağustos Pazar İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri
Hafta sonunun gelişiyle birlikte hava sıcaklıları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinden seyretmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre; Orta Karadeniz kıyılarının bir bölümü Doğu Karadeniz kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 10 Ağustos 2025 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Sıcaklıklar yurt genelinde etkisini artırmaya devam ediyor. Birçok ilde termometreler 40 dereceyi gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinden seyretmesi bekleniyor. İşte 10 Ağustos Pazar Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.