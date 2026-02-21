Canlı
        Bugün iftar kaçta, iftara ne kadar kaldı? 21 Şubat 2026 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara, İzmir İstanbul iftar saati

        İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri 21 Şubat Cumartesi: Bugün iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayında 3. güne girildi. Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte en çok araştırılan konuların başında "iftar saat kaçta" ve "iftara ne kadar kaldı" soruları geliyor. İftar saati, güneşin batmasıyla birlikte okunan akşam ezanı ile başlar. Türkiye'de iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan resmi takvime göre belirlenir. Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesi ile Ankara, İzmir ve İstanbul için iftar vakti belli oldu. Peki, "Bugün iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı?" İşte 21 Şubat Cumartesi Ankara, İzmir, İstanbul il il iftar saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 18:31 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:31
        1

        İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri 2026 listesi Ramazan ayı boyunca en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar için iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı ne zaman gibi soruları 2026 Ramazan imsakiyesi ile yanıt buldu. Ramazan ayında İslam alemi imsak vaktiyle oruç tutar, güneşin batışıyla birlikte iftar saatinde orucunu açar. Peki, Bugün iftar kaçta, iftara ne kadar kaldı? İşte 2026 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar vakti...

        2

        İFTAR SAAT KAÇTA, İFTARA NE KADAR KALDI?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesine göre 21 Şubat 2026 Cumartesi günü İzmir, Ankara, İstanbul il il iftar saatleri belli oldu.

        81 İL 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        İSTANBUL İÇİN İFTAR VAKTİ

        21 Şubat Cumartesi Ramazan'ın 3. gününden İstanbul için iftar vakti 18.52 olarak açıklandı.

        İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

        21 Şubat Cumartesi Ramazan'ın 3. gününden Ankara için iftar vakti 18.38 olarak açıklandı.

        ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        İZMİR İFTAR SAAT KAÇTA?

        21 Şubat Cumartesi Ramazan'ın 3. gününden İzmir için iftar vakti 19.02 olarak açıklandı.

        İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ORUÇ NASIL AÇILIR?

        Farz bir ibadet olan oruç, iftar vaktinin gelmesi yani akşam ezanı okunmasıyla birlikte su, hurma veya zeytin tercih edilerek açılır.

        İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir. (İ. Mace)

        Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)

        7

        İFTAR DUASI

        "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
