İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri 2026 listesi Ramazan ayı boyunca en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar için iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı ne zaman gibi soruları 2026 Ramazan imsakiyesi ile yanıt buldu. Ramazan ayında İslam alemi imsak vaktiyle oruç tutar, güneşin batışıyla birlikte iftar saatinde orucunu açar. Peki, Bugün iftar kaçta, iftara ne kadar kaldı? İşte 2026 Ramazan İmsakiyesi ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar vakti...