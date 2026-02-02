Bugün maç var mı? 2 Şubat 2026 Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
2 Şubat 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Böylece sporsevereler tarafından araştırılan ''Bugün maç var mı?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Suudi Arabistan Pro Lig ve Portekiz Süper Ligi maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi!
Bugün hangi maçların oynanacağını merak eden sporseverler için 2 Şubat 2026 maç programını derledik! Bugünkü maç takviminde Süper Lig ve 1. Lig gibi yerli liglerin yanı sıra La Liga, Serie A, Suudi Arabistan Pro Lig ve Portekiz Süper Ligi gibi yabancı liglerde kritik mücadeleler yapılacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Şubat 2026 bugünkü maç programı...
2 ŞUBAT 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
20:00 Kocaelispor - Fenerbahçe
1. Lig
20:00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor
İspanya La Liga
23:00 Mallorca - Sevilla
İtalya Serie A
22:45 Udinese - Roma
Suudi Arabistan Pro Lig
18:15 Al-Riyadh SC - Al-Nassr FC
20:30 Al-Hilal Saudi FC - Al-Ahli Saudi FC
20:30 Al-Akhdoud Club - Neom SC