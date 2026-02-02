Habertürk
        Bugün maç var mı? 2 Şubat 2026 Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2 Şubat 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Böylece sporsevereler tarafından araştırılan ''Bugün maç var mı?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Suudi Arabistan Pro Lig ve Portekiz Süper Ligi maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi!

        Giriş: 02.02.2026 - 11:37 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:37
        Bugün hangi maçların oynanacağını merak eden sporseverler için 2 Şubat 2026 maç programını derledik! Bugünkü maç takviminde Süper Lig ve 1. Lig gibi yerli liglerin yanı sıra La Liga, Serie A, Suudi Arabistan Pro Lig ve Portekiz Süper Ligi gibi yabancı liglerde kritik mücadeleler yapılacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Şubat 2026 bugünkü maç programı...

        2 ŞUBAT 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Süper Lig

        20:00 Kocaelispor - Fenerbahçe

        1. Lig

        20:00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor

        İspanya La Liga

        23:00 Mallorca - Sevilla

        İtalya Serie A

        22:45 Udinese - Roma

        Suudi Arabistan Pro Lig

        18:15 Al-Riyadh SC - Al-Nassr FC

        20:30 Al-Hilal Saudi FC - Al-Ahli Saudi FC

        20:30 Al-Akhdoud Club - Neom SC

        Portekiz Süper Ligi

        21:45 Avs Futebol Sad - SC Braga

        23:45 Casa Pia Lisbon - FC Porto

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
