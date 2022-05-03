Bayramda marketler çalışıyor mu? 3 Mayıs marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? sorusu gündemde yer alıyor. Resmi tatil takvimine göre üç gün sürecek olan Ramazan Bayramında marketlerin çalışma(mesai) saatleri merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayram tatilinin birinci günü olan 2 Mayıs Pazartesi pek çok zincir market kapalıydı. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar BİM, A101, ŞOK market çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 3 Mayıs bayramın ikinci gün tatilinde marketlerin çalışma saatleri...