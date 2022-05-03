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Bugün marketler açık mı? 3 Mayıs Bayramda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Market çalışma saatleri Ramazan Bayram tatilinin ikinci gününde araştırma konusu oldu. Bayramda marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı, market ihtiyacını görmek isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Market zincirlerinde çoğu 2 Mayıs Pazartesi yani bayramın ilk günü hizmet vermedi. Peki, 3 Mayıs bugün marketler açık mı? İşte, BİM, A101, ŞOK market çalışma saatleri...

  • 01
    Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 3 Mayıs 2022 Bayramda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıp kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK kaça kadar açık?

    Bayramda marketler çalışıyor mu? 3 Mayıs marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? sorusu gündemde yer alıyor. Resmi tatil takvimine göre üç gün sürecek olan Ramazan Bayramında marketlerin çalışma(mesai) saatleri merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayram tatilinin birinci günü olan 2 Mayıs Pazartesi pek çok zincir market kapalıydı. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar BİM, A101, ŞOK market çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 3 Mayıs bayramın ikinci gün tatilinde marketlerin çalışma saatleri...
  • 02
    Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 3 Mayıs 2022 Bayramda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıp kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK kaça kadar açık?

    3 MAYIS BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

    Birçok zincir market Ramazan Bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermedi. Ancak yerel marketler ve bakkallar açıktı. Bayram coşkusu sürerken bayramın ikinci günü yani 3 Mayıs tarihinde marketlerin açılış ve kapanış saatleri sorgulanıyor. Zincir marketlerin çalışma saatleri şubeden şubeye farklılık gösterebiliyor.
  • 03
    Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 3 Mayıs 2022 Bayramda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıp kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK kaça kadar açık?

    BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

    2-3-4 Mayıs tarihlernde idrak edilen Ramazan Bayramının ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü birçok zincir ve yerel market şubeleri kapalıydı. Bayramın ikinci günü 3 Mayıs itibariyle, birçok il ve ilçede şubesi olan BİM, A101 ve ŞOK market merkezleri bayramın ikinci gününden itibaren açık olacak. Yerel marketlerin birçoğunun ise bayramın ilk iki günü kapalı olması bekleniyor.
  • 04
    Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 3 Mayıs 2022 Bayramda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıp kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK kaça kadar açık?

    RAMAZAN BAYRAMI 3 MAYIS SALI MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin Ramazan Bayramı tatilinde açılış ve kapanış saatleri şu şekilde:
  • 05
    Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 3 Mayıs 2022 Bayramda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıp kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK kaça kadar açık?

    A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

    A101 marketleri bayramın ilk günü yani 2 Mayıs Pazartesi günü açık değildi.  A101 marketler, Ramazan Bayram tatilinin 2. ve 3. günü olan 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri saat 09.00 - 21.30 saat aralığında hizmet vermeye devam edecek.
  • 06
    Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 3 Mayıs 2022 Bayramda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıp kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK kaça kadar açık?

    BİM BAYRAMDA KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

    BİM market zincirleri 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde normal mesai saatlerinde çalışmayı sürdürecek.
  • 07
    Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 3 Mayıs 2022 Bayramda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıp kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK kaça kadar açık?

    ŞOK MARKET BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

    Bayramın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi hizmet vermeyen ŞOK marketleri bayramın ikinci ve üçüncü günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
  • 08
    Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 3 Mayıs 2022 Bayramda marketler çalışıyor mu, kaçta açılıp kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK kaça kadar açık?

    MİGROS RAMAZAN BAYRAMINDA AÇIK MI?

    Migros market zincirinin bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre farklılık gösterebilmektedir.

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