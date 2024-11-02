Yeni aya girilmesiyle 2 Kasım'da Lösemiye dikkat çekmek amacıyla Lösemi Haftası etkinlikleri düzenleniyor. 2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Lösemi Haftası kapsamında, özellikle çocukları etkileyen bu hastalığa dair farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Lösemili bireyler ve ailelerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler tarafından bilgilendirici faaliyetler yürütülüyor. İşte 2 Kasım'a dair merak edilen bilgiler...

2-8 KASIM LÖSEMİ HAFTASI NEDİR?

2-8 Kasım Lösemi Haftası, toplumda lösemiye dair farkındalık yaratmak ve lösemi ile mücadelede bilinç seviyesini artırmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor. Türkiye’de Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) öncülüğünde başlatılan bu özel hafta, lösemi hastalığının erken teşhisinin ve düzenli tedavinin önemine dikkat çekiyor. İlk olarak 2000’li yıllarda toplumda lösemiye dair bilgi eksikliğini gidermek amacıyla duyurulan Lösemi Haftası, yıllar içinde geniş bir katılım ve destekle büyüyerek bugünkü önemini kazandı.

Lösemi, kemik iliğindeki kan hücrelerinin anormal üretimi sonucu ortaya çıkan ciddi bir hastalık olup özellikle çocukları etkiliyor. Bu nedenle, haftanın en önemli amaçlarından biri, lösemi hastası çocuklar için hem maddi hem manevi destek sağlamak ve hastalığa dair bilinç seviyesini artırmak. Türkiye genelinde çeşitli sağlık kuruluşları, okullar ve sivil toplum kuruluşları bu hafta boyunca etkinlikler düzenleyerek topluma lösemi hakkında bilgiler sunuyor, bağış kampanyalarıyla tedavi süreçlerine destek sağlıyor.