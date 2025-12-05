Bugün ne günü? Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir?
Aralık ayında 4 gün geride kalırken, 5 Aralık gününde özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. 5 Aralık günü dünya ve Türk tarihi açısından önemli günler arasında yer almaktadır. Atatürk tarafından Türkiye'deki Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verildiği 5 Aralık günü Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Aralık aynı zamanda Dünya Türk Kahvesi Günü olarak bilinmektedir. Peki, "Bugün ne günü? Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir?" İşte Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi...
5 Aralık, dünya tarihinde en önemli günler arasında yer almaktadır. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, Dünya Türk Kahvesi Günü'nün yanı sıra Dünya Toprak Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Toprak Günü, insan hayatı için çok değerli ve vazgeçilmez olan toprağın önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmak amacıyla 2002 yılından bu yana kutlanmaktadır. İşte 5 Aralık günü kutlanan özel günler...
5 ARALIK NE GÜNÜ?
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye’deki Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verildiği 5 Aralık günü Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1985 yılından beri 5 Aralık tarihinde Dünya Gönüllüler Günü kutlanmaktadır.
5 ARALIK DÜNYA TOPRAK GÜNÜ
İnsan hayatı için çok değerli ve vazgeçilmez olan toprağın önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmak amacıyla 2002 yılından bu yana 5 Aralık, Dünya Toprak Günü olarak kutlanmaktadır.
Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği tarafından, 2002'de toprağın insan sağlığı ve doğal hayatın devamı üzerindeki önemine dikkat çekmek amacıyla 5 Aralık'ı Dünya Toprak Günü olarak kabul edilmiş, 2013 yılında ise Birleşmiş Milletler (BM) 68. Genel Kurulu'nda, Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) talebiyle, 5 Aralık Dünya Toprak Günü olarak resmen kabul edilmiştir.
DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak tüm dünyada kutlanıyor. Her ne kadar Kuzey Afrika kökenliyse de, "kız isteme" ritüellerinden "fal bakma" alışkanlığına kadar bir dizi gündelik hayat kültürünü de temsil eden Türk kahvesi, son yıllarda hazır (granül) kahvenin kazandığı yaygınlığa rağmen 'iktidar koltuğunu' terk etmiyor. Kesin tarih tartışmalı olsa da, kahvenin bu topraklara 16. yüzyıl ortalarında Arap Yarımadası'ndan geldiği biliniyor.