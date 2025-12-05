5 ARALIK DÜNYA TOPRAK GÜNÜ

İnsan hayatı için çok değerli ve vazgeçilmez olan toprağın önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmak amacıyla 2002 yılından bu yana 5 Aralık, Dünya Toprak Günü olarak kutlanmaktadır.

Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği tarafından, 2002'de toprağın insan sağlığı ve doğal hayatın devamı üzerindeki önemine dikkat çekmek amacıyla 5 Aralık'ı Dünya Toprak Günü olarak kabul edilmiş, 2013 yılında ise Birleşmiş Milletler (BM) 68. Genel Kurulu'nda, Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) talebiyle, 5 Aralık Dünya Toprak Günü olarak resmen kabul edilmiştir.