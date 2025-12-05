Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün ne günü? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir, Dünya Türk Kahvesi Günü nasıl ortaya çıktı?

        Bugün ne günü? Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir?

        Aralık ayında 4 gün geride kalırken, 5 Aralık gününde özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. 5 Aralık günü dünya ve Türk tarihi açısından önemli günler arasında yer almaktadır. Atatürk tarafından Türkiye'deki Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verildiği 5 Aralık günü Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Aralık aynı zamanda Dünya Türk Kahvesi Günü olarak bilinmektedir. Peki, "Bugün ne günü? Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir?" İşte Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 00:03 Güncelleme: 05.12.2025 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        5 Aralık, dünya tarihinde en önemli günler arasında yer almaktadır. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, Dünya Türk Kahvesi Günü'nün yanı sıra Dünya Toprak Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Toprak Günü, insan hayatı için çok değerli ve vazgeçilmez olan toprağın önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmak amacıyla 2002 yılından bu yana kutlanmaktadır. İşte 5 Aralık günü kutlanan özel günler...

        2

        5 ARALIK NE GÜNÜ?

        5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

        Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye’deki Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verildiği 5 Aralık günü Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

        Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1985 yılından beri 5 Aralık tarihinde Dünya Gönüllüler Günü kutlanmaktadır.

        3

        5 ARALIK DÜNYA TOPRAK GÜNÜ

        İnsan hayatı için çok değerli ve vazgeçilmez olan toprağın önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmak amacıyla 2002 yılından bu yana 5 Aralık, Dünya Toprak Günü olarak kutlanmaktadır.

        Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği tarafından, 2002'de toprağın insan sağlığı ve doğal hayatın devamı üzerindeki önemine dikkat çekmek amacıyla 5 Aralık'ı Dünya Toprak Günü olarak kabul edilmiş, 2013 yılında ise Birleşmiş Milletler (BM) 68. Genel Kurulu'nda, Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) talebiyle, 5 Aralık Dünya Toprak Günü olarak resmen kabul edilmiştir.

        4

        DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ

        5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak tüm dünyada kutlanıyor. Her ne kadar Kuzey Afrika kökenliyse de, "kız isteme" ritüellerinden "fal bakma" alışkanlığına kadar bir dizi gündelik hayat kültürünü de temsil eden Türk kahvesi, son yıllarda hazır (granül) kahvenin kazandığı yaygınlığa rağmen 'iktidar koltuğunu' terk etmiyor. Kesin tarih tartışmalı olsa da, kahvenin bu topraklara 16. yüzyıl ortalarında Arap Yarımadası'ndan geldiği biliniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders
        "Savaş nedeni sayılabilir"
        "Savaş nedeni sayılabilir"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları