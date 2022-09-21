Bugün nikâhı kıyılacak Zeynep'ten kahreden haber!

Adapazarı'nda bugün nikahı ve kına gecesi ile hafta sonu da düğünü yapılacak olan Zeynep Kurtuluş (27), dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Adapazarı Karakamış Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Kurtuluş ile Ahmet Can Yazıcı hayatlarını birleştirme kararı aldı. Zeynep ve Ahmet Can hazırlıklarını yaparak düğün davetiyelerinde "A'dan Z'ye bir aşk hikayesi" ifadesini kullandılar.