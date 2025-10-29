Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN OKUL VAR MI YOK MU? 30 Ekim Perşembe okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Bugün okullar tatil edildi mi 30 Ekim 2025?

        Bugün okul var mı? 30 Ekim Perşembe okullar tatil mi, ders işlenecek mi?

        Cumhuriyet Bayramı coşkusunun ardından, öğrenciler ve veliler şimdi 30 Ekim Perşembe günü okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. 28 Ekim öğleden sonra başlayan ve 29 Ekim'de tam gün devam eden resmi tatilin ardından, gözler 30 Ekim'e çevrildi. "Bugün ders var mı, okullar tatil mi?" sorusu, tatil planlarını şekillendirmek isteyen birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 19:36 Güncelleme: 30.10.2025 - 07:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sona ererken, tatilin uzayıp uzamayacağı sorusu gündeme geldi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler 30 Ekim 2025 Perşembe günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Resmi tatil takvimine göre yalnızca 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim günü tatil sayılıyor. Peki, 30 Ekim’de okullar açık mı, dersler normal şekilde devam edecek mi? Detaylar haberimizde...

        2

        30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

        30 Ekim 2025 Perşembe günü okullar resmi olarak tatil değildir. 30 Ekim 2025 Perşembe günü dersler normal seyrinde işlenecektir.

        3

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim Salı günü saat 13.00'te başlamış ve 29 Ekim Çarşamba günü tam gün olarak sona ermiştir. Toplam resmi tatil süresi 1,5 gündür.

        4

        Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının bitimiyle birlikte, 30 Ekim Perşembe günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar normal eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Kamu kurumları, bankalar ve diğer resmi daireler de 29 Ekim'deki tam günlük tatilin ardından 30 Ekim Perşembe günü normal çalışma düzenine geri dönecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Beyoğlu'nda yangın! 8 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 8 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü