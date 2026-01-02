GAZİANTEP

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar cuma günü tatil edildi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bugün kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

AKSARAY VE KARAMAN

Aksaray ve Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu Vali Kumbuzoğlu, "Sevgili gençler siz yapay zeka ve fan sayfalarıyla yorulmayın. Hele hele antifriz hiç içmeyin. Sağlığınız her şeyden önemli. Yeter ki bugün karın tadını çıkarın. Pazartesi gününü kadar okullar 3 gün tatil. Bu arada en güzel kardan adamı yapıp fotoğraf atana ayrıca hediyem olacak," dedi.

Karaman'da ise valilikten yapılan açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde bugün beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle, 2 Ocak Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel aynı gün bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

TRABZON

Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, etkili kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle bugün il genelinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kent genelinde hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BAYBURT VE GİRESUN

Bayburt'ta ve Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle bugün il merkezi ve tüm ilçelerde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.Kent genelinde hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Giresun'un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinin tamamında, merkez, Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Tirebolu, Piraziz ve Keşap ilçelerine bağlı belde ve köylerde de bugün eğitime ara verildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullarda ve taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

KİLİS

Kilis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşulları beklendiği belirtildi.Açıklamada, "Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır. Kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın personelin 2 Ocak Cuma günü 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

BİTLİS

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği, aşırı soğuklara bağlı buzlanma riskinin bulunduğu bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak Cuma günü il genelindeki tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır."

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre bu gece gerçekleşmesi beklenen minimum sıcaklıkların il merkezinde sıfırın altında 13, rakımı daha yüksek olan ilçe, belde ve köylerde sıfırın altında 15 derece olarak değerlendirildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlimiz genelinde gece yarısından itibaren etkili olması beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle don ve buzlanma olaylarının trafikte, toplu ulaşımda ve yayaların ulaşımında riskli durumlara neden olabileceğinden dolayı il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) bugün eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz de idari izinli sayılacaktır."

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşulları beklendiği belirtildi.Tedbirler kapsamında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, "Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

ARTVİN

Artvin merkez ve 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, etkili kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle bugün il merkezi ile Şavşat, Murgul, Ardanuç, Borçka ve Yusufeli ilçelerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.Eğitime ara verilen merkez ve 5 ilçede hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün için ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre bugün kent genelinde yoğun buzlanma ve don riski olduğu belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

VAN

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.Olumsuz hava şartları nedeniye kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verildi.Ayrıca engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler idari izinli sayılacak.

KASTAMONU

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 8 ilçede tüm kademelerde 2 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildi.

Kastamonu'da devam eden kar ve soğuk hava sebebiyle Abana, Ağlı, Seydiler, Cide, Çatalzeytin, Küre, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde tüm kademelerde eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma günü, 1 gün süreyle ara verildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Seyitgazi, Mihalıççık ve Çifteler ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

KÜTAHYA

Kütahya Valiliği, meteoroloji verilerine göre bu geceden itibaren kent genelinde soğuk havanın etkili olacağını ve sıcaklığın sıfırın altında 13'e, rakımı daha yüksek olan ilçe, belde ve köylerde ise sıfırın altında 15 dereceye kadar düşüş yaşanacağını duyurdu. Gece yarısından itibaren etkili olması beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle don ve buzlanma olaylarının trafikte, toplu ulaşımda ve yaya ulaşımında risk oluşturabileceği belirtilen Valilik açıklamasında, "Kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz de aynı tarihte bir (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

KONYA

Konya'nın 18 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Kulu, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Halkapınar, Doğanhisar, Seydişehir, Hadim, Taşkent, Cihanbeyli, Ereğli, Derbent, Bozkır, Akşehir, Ilgın, Emirgazi, Güneysınır ve Derebucak ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

