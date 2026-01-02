Bugün okullar tatil mi, ders var mı? 2 Ocak Cuma okul var mı, kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?
İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından birçok bölgede kar yağışı etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu merak ediliyor. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler ''Bugün okullar tatil mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Konu hakkında araştırmalar sürerken valilik açıklamaları peş peşe geldi. Bazı illerde tatil kararı alındı. Peki, 2 Ocak 2026 Cuma günü okullar tatil mi, kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte, valilik açıklamaları ile eğitime ara verilen iller!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olacak kar, kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilirken, buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Bazı illerde yoğun kar yağışı etkili olurken okulların durumu sorgulanmaya başlandı. Konu ile ilgili valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararı alınan iller sıralandı. Peki, bugün okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? İşte, 2-6 Ocak 2026 hava durumu ile son gelişmeler…
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları gelmeye başladı.
İşte yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller ve ilçeler...
2 OCAK CUMA KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER
İSTANBUL
İstanbul’da Şile, Beykoz, Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Kararın ayrıntıları ve kapsamı (etkilenen okul ve kurumlar) ilgili resmi duyurularla paylaşılırken, öğrenci ve velilerin ilçe kaymakamlıkları ile valilik açıklamalarını takip etmesi istendi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürürken, Kahramanmaraş Valiliği okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklama, “Meteorolojiden alınan bilgilere göre, il genelinde devam eden kar yağışlarının bugün akşam saatlerine kadar aralıklı olarak sürmesi, cuma ve cumartesi günleri ise kuvvetli buzlanma ve don riski oluşmasının beklendiği değerlendirilmektedir. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş/anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.
ELAZIĞ
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak 2026’da da maalesef okullarınızda olamayacaksınız. Dileğim pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz" ifadelerine yer verdi.
ŞIRNAK
Şırnak Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün de eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi. Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün daha ara verilmişti.
HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime cuma günü ara verildiği duyuruldu. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, il genelinde kar kalınlığının yerleşim yerlerinde bir, kırsal alanlarda ise iki metreyi aştığı belirtildi.
Meteorolojik veriler doğrultusunda devam eden kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltması, gece saat 00.00'dan Cuma sabahı 06.00'ya kadar yoğun şekilde etkili olmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, özellikle yüksek kesimler ve riskli yol güzergahlarında çığ tehlikesinin olduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından risk oluşturabileceğinin değerlendirildiği vurgulandı.
KARS
Kars'ta eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 günlüğüne ara verildi. Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olanlar da bir gün izinli sayılacak.
Kars Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin devam edeceğini bildirdi.
Valilik açıklamasında, “2 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz bir gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
DÜZCE
Düzce Valiliği, 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelende etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları başta ulaşım olmak üzere genel hayatı tesirleri nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarımızda rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli halime ve engelli personel ile çocuğu kreş anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
BOLU
Bolu Valiliği, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 02 Ocak 2026 Cuma günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.
MALATYA
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların bugün de tatil edildiğini duyurdu.
Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır."
AMASYA
Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime cuma günü ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
GAZİANTEP
Gaziantep'te olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar cuma günü tatil edildi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bugün kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.
YOZGAT
Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre İlimizde aralıklı kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği, hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat İl Merkezimiz ve tüm İlçelerimizde, 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır’’ denildi.
MUŞ
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının cuma günü de devam edeceği belirtildi.
Yoğun kar yağışı ile yüksek kesimlerde çığ riski oluşacağınının tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."
ÇORUM
Çorum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kaydedildi. Buzlanma ve don ihtimaline karşı il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
ZONGULDAK
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yayımlanan karara göre; 2 Ocak 2026 Cuma günü, il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi.
Karar kapsamında kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak. Ayrıca, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışan birimler hariç olmak üzere; kreş ve anaokuluna giden çocuğu bulunan kadın kamu personeli de izinli sayılacak.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve sabah saatlerinde oluşacak don tehlikelerine karşı, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; İl düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.'
SİVAS
Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Valilik, 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 1 gün daha eğitime ara verildiğini açıkladı.
Sivas Valiliği, il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 02 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada ise kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile rehberlik araştırma merkezlerinin de tatil kapsamında olduğu belirtildi. Valilik kararına göre, eğitime ara verilen gün içinde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın kamu personeli, malûl ve engelli çalışanlar, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ile hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
TOKAT
Tokat’ta etkili olması beklenen soğuk hava ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Tokat Valiliği’nden yapılan açıklamada; AFAD ve Meteoroloji verilerine göre il genelinde soğuk hava dalgasının etkili olacağı, gece saatlerinden itibaren şiddetli buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
BATMAN
Batman'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün kentte devam eden olumsuz hava koşulları, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı belirtildi.
Bu nedenle bugün ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
BARTIN
Bartın'da etkili olması beklenen buzlanma nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildi.
2 Ocak Cuma günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.
Sağlık, güvenlik ve 24 esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.
SİİRT
Siirt'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi, buzlanma ve don olaylarının artmasının beklendiği belirtildi.
Bu nedenle il genelinde resmi ve özel eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, 0-6 yaş arası çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile engelli, malul ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
AĞRI
Ağrı Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.
Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Meteoroloji 16’ncı Bölge Müdürlüğü tahmin ve erken uyarı merkezince 2 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. 2 Ocak günü olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak tüm okullar, kreşler. Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır.
ADIYAMAN
Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı ve 0–6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
DİYARBAKIR
Diyarbakır’da yoğun kar nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘’Meteorolojik verilere göre, 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.
Ayrıca çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur’’ denildi.
BİNGÖL
Bingöl’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İki günden beri aralıksız devam eden kar yağışının etkilerinin aşırı don ve buzlanma şeklinde olacağı yönündeki meteorolojik veriler doğrultusunda öğrencilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın servis ve taşımalı eğitim kapsamında yollarda ya da yaya olarak buzlu zeminde can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek durumları önlemek amacıyla; 02.01.2026 Cuma günü il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle daha ara verilmiştir.
Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personellerimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerimiz de aynı gün idar izinli sayılacaklardır" denildi.
TUNCELİ
Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle üniversite dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verildi.
Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava şartları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 02 Ocak 2026 Cuma günü Tunceli genelinde eğitime (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.
NİĞDE
Niğde Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının özellikle ilin yüksek kesimlerinde eksi 18 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, aşırı don ve gizli buzlanma hadiselerinin görülebileceği, bu durumun günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi. Oluşabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alınan kararla, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Ayrıca eğitime ara verilen gün boyunca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SİNOP
Sinop'ta kar ve buzlanma riski nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği aktarıldı.
Buzlanma riskine karşı önleyici tedbir olarak eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda önleyici tedbir olarak kent merkezi, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerindeki tüm okullarda, Boyabat, Gerze, Dikmen ve Durağan ilçesinde ise taşımalı eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verilmiştir."
ARDAHAN
Ardahan'da etkisini artıran kar ve tipi dolayısıyla il genelinde eğitime bugün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.Kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.Vali Hayrettin Çiçek de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Sevgili öğrenciler, hava koşulları sebebiyle bugün cuma günü bir gün süreyle okulları tatil ediyoruz. Ekran süreniz kısa, kitap okuma süreniz uzun olsun. İyi tatiller." mesajını paylaştı.
KOCAELİ (Kandıra)
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.Kandıra’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kandıra Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 2 Ocak 2026 Cuma günü ilçemizde bulunan tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
KARABÜK
Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.Karabük Valisi Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don ve buzlanma ile olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.Yavuz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de bugün idari izinli sayılacağını ifade etti.
OSMANİYE
Osmaniye'de bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.Dün başlayan kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açması ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Kadirli, Sumbas ve Hasanbeyli ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bugün ara verildi.
ORDU
Ordu'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ve Ünye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.
MARDİN
Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Mardin genelinde olumsuz hava şartları ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, buzlanma ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 02.01.2026 Cuma günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
GÜMÜŞHANE
Meteorolojik verilere göre Gümüşhane il merkezinde 2 Ocak Cuma günü etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma riskinin artacağı tahmin ediliyor. Özellikle Karaer Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi başta olmak üzere bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.Olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilerek, il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 2 Ocak Cuma günü eğitim faaliyetlerine ara verileceği bildirildi.
ERZURUM
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Erzurum'da etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü, il genelinde ve tüm ilçelerdeki resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Aynı tarihte, hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili öğrencilerimiz, bu kısa tatili kitap okuyarak, sınavlara hazırlanarak, konu tekrarı yaparak ve öğretmenlerinizin verdiği ödevleri gözden geçirerek verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Kış sporlarıyla ilgilenen öğrencilerimizin ise kayak ve benzeri faaliyetleri güvenlik tedbirlerine uyarak, ailelerinin bilgisi dahilinde ve uygun ekipmanla yapmalarını özellikle tavsiye ediyoruz."
Öte yandan vatandaşlar, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.
AKSARAY VE KARAMAN
Aksaray ve Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu Vali Kumbuzoğlu, "Sevgili gençler siz yapay zeka ve fan sayfalarıyla yorulmayın. Hele hele antifriz hiç içmeyin. Sağlığınız her şeyden önemli. Yeter ki bugün karın tadını çıkarın. Pazartesi gününü kadar okullar 3 gün tatil. Bu arada en güzel kardan adamı yapıp fotoğraf atana ayrıca hediyem olacak," dedi.
Karaman'da ise valilikten yapılan açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde bugün beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle, 2 Ocak Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel aynı gün bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.
TRABZON
Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, etkili kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle bugün il genelinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kent genelinde hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BAYBURT VE GİRESUN
Bayburt'ta ve Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle bugün il merkezi ve tüm ilçelerde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.Kent genelinde hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Giresun'un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinin tamamında, merkez, Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Tirebolu, Piraziz ve Keşap ilçelerine bağlı belde ve köylerde de bugün eğitime ara verildi.
ADANA
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullarda ve taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu.
KİLİS
Kilis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşulları beklendiği belirtildi.Açıklamada, "Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır. Kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın personelin 2 Ocak Cuma günü 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
BİTLİS
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği, aşırı soğuklara bağlı buzlanma riskinin bulunduğu bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak Cuma günü il genelindeki tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır."
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'da beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre bu gece gerçekleşmesi beklenen minimum sıcaklıkların il merkezinde sıfırın altında 13, rakımı daha yüksek olan ilçe, belde ve köylerde sıfırın altında 15 derece olarak değerlendirildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlimiz genelinde gece yarısından itibaren etkili olması beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle don ve buzlanma olaylarının trafikte, toplu ulaşımda ve yayaların ulaşımında riskli durumlara neden olabileceğinden dolayı il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) bugün eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz de idari izinli sayılacaktır."
ŞANLIURFA
Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşulları beklendiği belirtildi.Tedbirler kapsamında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, "Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.
ARTVİN
Artvin merkez ve 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, etkili kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle bugün il merkezi ile Şavşat, Murgul, Ardanuç, Borçka ve Yusufeli ilçelerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.Eğitime ara verilen merkez ve 5 ilçede hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KAYSERİ
Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün için ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre bugün kent genelinde yoğun buzlanma ve don riski olduğu belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
VAN
Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.Olumsuz hava şartları nedeniye kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verildi.Ayrıca engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler idari izinli sayılacak.
KASTAMONU
Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 8 ilçede tüm kademelerde 2 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildi.
Kastamonu'da devam eden kar ve soğuk hava sebebiyle Abana, Ağlı, Seydiler, Cide, Çatalzeytin, Küre, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde tüm kademelerde eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma günü, 1 gün süreyle ara verildi.
ESKİŞEHİR
Eskişehir'in Seyitgazi, Mihalıççık ve Çifteler ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
KÜTAHYA
Kütahya Valiliği, meteoroloji verilerine göre bu geceden itibaren kent genelinde soğuk havanın etkili olacağını ve sıcaklığın sıfırın altında 13'e, rakımı daha yüksek olan ilçe, belde ve köylerde ise sıfırın altında 15 dereceye kadar düşüş yaşanacağını duyurdu. Gece yarısından itibaren etkili olması beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle don ve buzlanma olaylarının trafikte, toplu ulaşımda ve yaya ulaşımında risk oluşturabileceği belirtilen Valilik açıklamasında, "Kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz de aynı tarihte bir (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
KONYA
Konya'nın 18 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışının etkili olduğu Kulu, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Halkapınar, Doğanhisar, Seydişehir, Hadim, Taşkent, Cihanbeyli, Ereğli, Derbent, Bozkır, Akşehir, Ilgın, Emirgazi, Güneysınır ve Derebucak ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Valilikten alınan bilgiye göre, Seyitgazi, Mihalıççık ve Çifteler ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün öğrenime ara verilecek. Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verilmişti.
SAMSUN
İl genelinde okullar tatil edildi.
Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada ‘’Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün 01.01.2026 tarihli uyarısına göre; ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında buzlanma, don olayı, sis ve pus hadiseleri meydana geleceği ve buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarında, 02 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.
Kamu kurumlarımızda görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.’’ ifadelerine yer verildi.
SAKARYA
İl genelinde taşımalı eğitime ve Hendek ile Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamada ‘’Son meteorolojik değerlendirmelere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 02 Ocak 2026 Cuma günü, Hendek ve Kaynarca ilçelerimizde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.
İl genelinde ise, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ ifadelerine yer verildi.
NEVŞEHİR
İl genelinde okullar tatil edildi.
KIRŞEHİR
İl genelinde okullar tatil edildi.
RİZE
İl genelinde okullar tatil edildi.
ERZİNCAN
İl genelinde okullar tatil edildi.
ÇANKIRI
Çerkeş ve Bayramören ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda, Korgun ilçesinde de taşımalı eğitime ara verildi.
IĞDIR
İl genelinde okullar tatil edildi.
2 OCAK CUMA HAVA DURUMU HARİTASI
3 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI