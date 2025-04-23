Bugün sağlık ocağı açık mı? 23 Nisan'da Aile Hekimliği (Sağlık Ocakları) çalışıyor mu,kapalı mı?

23 NİSAN (BUGÜN) HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’deki birçok kamu kurumunun kapalı olduğu bir gün olarak kabul ediliyor. Ancak hastanelerin acil servisleri 23 Nisan’da da açık olacak. Yani, acil bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinden hizmet alabilecek.

BUGÜN (23 NİSAN) ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan resmi tatil olduğundan eczaneler bugün kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerin odaları üzerinden açık olan nöbetçi eczanelerini öğrenebilecek. Ayrıca İstanbul’da yaşayanlar İl Sağlık Müdürlüğü nöbetçi eczaneler listesini takip edebilir.