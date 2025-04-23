Bugün sağlık ocağı açık mı? 23 Nisan'da Aile Hekimliği (Sağlık Ocakları) çalışıyor mu,kapalı mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda pek çok kurum kapalı olurken sağlık ocaklarının çalışma durumu merak ediliyor. Doktora gitmek isteyen veya ilaç yazdırmak için Aile Sağlık Merkezlerinin açık olup olmadığını merak edenler bugün Sağlık Ocağı açık mı sorusuna yanıt arıyor. 23 Nisan'da eczanelerin nöbet sistemiyle çalıştığı biliniyor. Peki Bugün sağlık ocağı açık mı? 23 Nisan'da Aile Hekimliği (Sağlık Ocakları) çalışıyor mu, kapalı mı?
23 Nisan’da sağlık ocağının çalışma durumu merak ediliyor. Resmi tatil dolasıyla kamu kurum ve kuruluşları bugün kapalı oluyor. Bu noktada hastanelerin, sağlık ocakların durumu merak ediliyor. Peki Bugün sağlık ocağı açık mı? 23 Nisan’da Aile Hekimliği (Sağlık Ocakları) çalışıyor mu, kapalı mı? İşte Aile Hekimliği çalışma durumu
BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi milli bayramdır. Bu nedenle bazı Sağlık ocaklarının (aile sağlığı merkezleri) resmi tatilde yani 23 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları hizmet vermeyecek.
23 NİSAN (BUGÜN) HASTANELER AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’deki birçok kamu kurumunun kapalı olduğu bir gün olarak kabul ediliyor. Ancak hastanelerin acil servisleri 23 Nisan’da da açık olacak. Yani, acil bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinden hizmet alabilecek.
BUGÜN (23 NİSAN) ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
23 Nisan resmi tatil olduğundan eczaneler bugün kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.
Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerin odaları üzerinden açık olan nöbetçi eczanelerini öğrenebilecek. Ayrıca İstanbul’da yaşayanlar İl Sağlık Müdürlüğü nöbetçi eczaneler listesini takip edebilir.