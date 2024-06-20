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        Haberler Bilgi Gündem Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21 Haziran'da Marmaray, vapur, otobüs, metro, tramvay bedava mı?

        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21 Haziran'da toplu taşıma bedava mı?

        Kurban Bayramı resmi tatili 19 Haziran itibarıyla tamamlandı ancak bu sene 9 gün olarak yapılan bayram tatili devam ediyor. Şimdi ise toplu taşımanın bugün de ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. 20-21 Haziran'da toplu taşıma bedava mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 09:41 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:41
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        Bu seneki Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında idrak edildi. Bayram boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet verdi. Şimdi ise milyonlarca vatandaş bugün de bunun geçerli olup olmadığını araştırıyor. Peki, 20-21 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...

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        20-21 HAZİRAN TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

        İstanbul, İzmir ve Ankara belediyelerinden gelen açıklama doğrultusunda; sadece resmi tatil olarak sayılan 16-19 Haziran Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsizdi. Bu uygulama 19 Haziran gece 00.00 itibarıyla bitti. 20-21 Haziran'da toplu taşımada normal fiyatlandırmaya geri dönüldü.

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        20-21 HAZİRAN'DA ÜCRETSİZ OLAN OTOYOL VE KÖPRÜLER

        Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bayram boyunca ücretsiz olacak otoyol ve köprüler kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklama şu şekilde;

        15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 00:00'dan başlayarak (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) 24 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 07:00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir. ​

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