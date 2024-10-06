İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda 6 Ekim toplu taşıma tarifesi merak konusu oldu. Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray’ın ücretsiz olup olmadığı yolculuk yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Pazar İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? İşte, detaylar…