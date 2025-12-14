Habertürk
        BUGÜN TV'DE NELER, HANGİ DİZİ VE PROGRAMLAR VAR? 14 Aralık Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı listesi

        Bugün TV’de neler var? 14 Aralık Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı listesi

        Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı televizyon tutkunları tarafından araştırılıyor. 14 Aralık Pazar günü bugün tv'de sevilen diziler, programlar ve filmler izleyicisiyle buluşacak. Peki, Bugün tv'de ne var? İşte, 14 Aralık 2025 Pazar Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi tamamı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 15:26 Güncelleme: 14.12.2025 - 15:26
        Bugün TV'de neler var?
        14 Aralık tv yayın akışı listesi kanalların resmi internet sitelerinde yayınlandı. Bugün tv'de ne var, izleyiciler tarafından günün aranan konuları arasında yer alıyor. Bugün televizyonda Kanal D’de Maymunlar Cehennemi: Savaş, TRT1’de Teşkilat, Show TV’de Bahar dizisi yayınlanacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi programlar var? İşte, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı listesi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:00 Keloğlan Aramızda

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Japon İşi

        15:30 Rüya Gibi

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Rüya Gibi

        02:30 Kızılcık Şerbeti

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Hayallerinin Peşinde

        06:35 Ege'nin Hamsisi

        08:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

        11:45 Enine Boyuna (Canlı)

        13:00 Yurda Dönüş

        14:05 Gönül Dağı

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        20:00 Teşkilat

        00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 Teşkilat

        04:25 Dizi

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Pazar Gezmesi (Yeni Bölüm)

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Güller ve Günahlar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş

        22:45 Dünya'nın Kurtuluş Günü

        00:45 Ay Meteoru

        02:30 Siyah Beyaz Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Sahipsizler

        19:00 Star Haber – Canlı

        20:00 Hababam Sınıfı

        22:00 Alemde Bir Gece

        23:30 Alemde Bir Gece

        01:00 Kral Kaybederse

        03:30 Hanım Köylü

        04:30 Türk Müziği

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aldatmak

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Gözleri Karadeniz

        13:50 Kuruluş Orhan

        17:00 Vanguard

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

        10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

        17:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm

        00:15 Gazete Magazin

        04:00 Gençlik Rüzgarı

        05:15 Dizi

