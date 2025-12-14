14 Aralık tv yayın akışı listesi kanalların resmi internet sitelerinde yayınlandı. Bugün tv'de ne var, izleyiciler tarafından günün aranan konuları arasında yer alıyor. Bugün televizyonda Kanal D’de Maymunlar Cehennemi: Savaş, TRT1’de Teşkilat, Show TV’de Bahar dizisi yayınlanacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi programlar var? İşte, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı listesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Keloğlan Aramızda

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Japon İşi

15:30 Rüya Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Rüya Gibi

02:30 Kızılcık Şerbeti

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı

05:50 Hayallerinin Peşinde

06:35 Ege'nin Hamsisi 08:50 Mehmed: Fetihler Sultanı 11:45 Enine Boyuna (Canlı) 13:00 Yurda Dönüş 14:05 Gönül Dağı 17:30 Kod Adı Kırlangıç 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Teşkilat 00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01:50 Teşkilat 04:25 Dizi

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm) 09:45 Magazin D Pazar 12:45 Pazar Gezmesi (Yeni Bölüm) 13:45 Arda ile Omuz Omuza 14:45 Güller ve Günahlar 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı) 20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş 22:45 Dünya'nın Kurtuluş Günü

00:45 Ay Meteoru 02:30 Siyah Beyaz Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk 14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa 15:30 Sahipsizler 19:00 Star Haber – Canlı 20:00 Hababam Sınıfı 22:00 Alemde Bir Gece 23:30 Alemde Bir Gece 01:00 Kral Kaybederse 03:30 Hanım Köylü 04:30 Türk Müziği

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Aldatmak 07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet