Bugün TV’de neler var? 14 Aralık Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı listesi
Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı televizyon tutkunları tarafından araştırılıyor. 14 Aralık Pazar günü bugün tv'de sevilen diziler, programlar ve filmler izleyicisiyle buluşacak. Peki, Bugün tv'de ne var? İşte, 14 Aralık 2025 Pazar Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi tamamı...
14 Aralık tv yayın akışı listesi kanalların resmi internet sitelerinde yayınlandı. Bugün tv'de ne var, izleyiciler tarafından günün aranan konuları arasında yer alıyor. Bugün televizyonda Kanal D’de Maymunlar Cehennemi: Savaş, TRT1’de Teşkilat, Show TV’de Bahar dizisi yayınlanacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi programlar var? İşte, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı listesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Keloğlan Aramızda
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Japon İşi
15:30 Rüya Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Rüya Gibi
02:30 Kızılcık Şerbeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Hayallerinin Peşinde
06:35 Ege'nin Hamsisi
08:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Yurda Dönüş
14:05 Gönül Dağı
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Teşkilat
04:25 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Güller ve Günahlar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş
22:45 Dünya'nın Kurtuluş Günü
00:45 Ay Meteoru
02:30 Siyah Beyaz Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Hababam Sınıfı
22:00 Alemde Bir Gece
23:30 Alemde Bir Gece
01:00 Kral Kaybederse
03:30 Hanım Köylü
04:30 Türk Müziği
STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Gözleri Karadeniz
13:50 Kuruluş Orhan
17:00 Vanguard
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm
00:15 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:15 Dizi
14 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ