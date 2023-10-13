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        Haberler Televizyon Bugün TV'de neler var? TV Yayın akışı: 13 Ekim Cuma! Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

        Bugün TV'de neler var? 13 Ekim Cuma TV yayın akışı belli oldu!

        Hafta sonuna yaklaşırken televizyon izleyerek keyif yapmak isteyenler tarafından bu akşam televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 12 Ekim Perşembe akşamı; Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, MasterChef All Star gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 13 Ekim Cuma yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:15
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        1

        Bugün televizyonda birçok film ve program olmak üzere birçok yapım yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? İşte 13 Ekim Cuma akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Aile

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Ateş Kuşları

        00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

        03:20 Mutfak Bahane

        05:20 Bir Küçük Gün Işığı

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Dilek Taşı

        02:45 Poyraz Karayel

        04:45 Güneşi Beklerken

        5

        FOX TV YAYIN AKIŞI

        07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:00 En Hamarat Benim

        15:15 Bu Tabak Kimin?

        17:30 Kirli Sepeti

        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

        20:00 Kirli Sepeti

        22:45 Orta Sayfa

        01:30 Kader Bağları

        04:00 Bu Tabak Kimin?

        05:45 Kefaret

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Benim Tatlı Yalanım

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

        16:30 Güzel Köylü

        18:15 Star Haber

        19:00 Yalı Çapkını

        20:00 Yalı Çapkını

        00:15 Ömer

        03:00 Güzel Köylü

        05:00 Aramızda Kalsın

        7

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8’de Sağlık

        08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

        11:15 MasterChef Türkiye All Star

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

        01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

        05:00 Tuzak

        8

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:35 İncir Ağacı

        06:45 Kalk Gidelim

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        15:55 Diriliş Ertuğrul

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Sen Türkülerini Söyle

        00:20 Yerli Dizi

        03:40 Diriliş Ertuğrul

        05:55 Kapanış

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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