Bugün TV'de neler var? 13 Ekim Cuma TV yayın akışı belli oldu!
Hafta sonuna yaklaşırken televizyon izleyerek keyif yapmak isteyenler tarafından bu akşam televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 12 Ekim Perşembe akşamı; Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, MasterChef All Star gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 13 Ekim Cuma yayın akışı listesi...
Bugün televizyonda birçok film ve program olmak üzere birçok yapım yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? İşte 13 Ekim Cuma akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Dilek Taşı
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:15 Bu Tabak Kimin?
17:30 Kirli Sepeti
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
22:45 Orta Sayfa
01:30 Kader Bağları
04:00 Bu Tabak Kimin?
05:45 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:45 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:20 Yerli Dizi
03:40 Diriliş Ertuğrul
05:55 Kapanış