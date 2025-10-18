Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bugün TV’de neler var? 18 Ekim Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi

        Bugün TV’de neler var? 18 Ekim Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. ''Bugün TV'de neler var?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 18 Ekim 2025 Cumartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi ile bugün hangi diziler var? İşte yanıtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 14:06 Güncelleme: 18.10.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bugün TV'de neler var?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu akşam televizyonda yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bu akşam Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisi başlıyor. TRT1’de Gönül Dağı yayınlanacak. Show TV’DE Güldür Güldür Show başlıyor. İşte, kanalların tv yayın akışı listesi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Aile

        08:00 - İşte Hayat

        10:00 – Cumartesi Sürprizi

        13:00 - Bahar

        15:30 - Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

        REKLAM

        20:00 – Güldür Güldür Show

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 - atv'de Hafta Sonu

        10:00 – Aynadaki Yabancı

        13:00 – Gözleri Karadeniz

        16:00 – Aşk ve Gözyaşı

        19:00 – ATV Ana Haber

        20:00 – Aynadaki Yabancı

        23:20 - Aynadaki Yabancı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 - Ben Leman

        14:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

        16:30 - Sahtekarlar

        19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 – Ben Leman

        23:30 - Efsane Futbol

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – İstanbullu Gelin

        09:00 - Aramızda Kalsın

        11:00 - Kral Kaybederse

        14:000 - Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 - Çarpıntı

        REKLAM

        19:00 – Star Haber (canlı)

        20:00 – Adalet

        22:30 - Adalet

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Yabancı Damat

        08:30 - Konuştukça

        09:45 - Magazin D Cumartesi

        13:00 - Arda'nın Mutfağı

        14:00 - Eşref Rüya

        16:15 - Uzak Şehir

        18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 – Güller ve Günahlar

        22:45 - Güller ve Günahlar

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 - Tuzak

        08:00 – Oynat Bakalım

        08:45 - Gençlik Rüzgarı

        10:00 - Gazete Magazin

        14:15 - MasterChef Türkiye

        16:00 - İtiraf Et

        20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        REKLAM

        00:15 – İtiraf Et

        18 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Kaçan boğanın otomobille imtihanı kamerada!
        Kaçan boğanın otomobille imtihanı kamerada!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        Yasemin Minguzzi'den Hakan Çakır'ın ailesine ziyaret
        Yasemin Minguzzi'den Hakan Çakır'ın ailesine ziyaret
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        50 milyon lira haraç ve kurşun yağmuru!
        50 milyon lira haraç ve kurşun yağmuru!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
        Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Lise eğitimi yeniden yapılandırılıyor
        Lise eğitimi yeniden yapılandırılıyor
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        Okul tuvaletinde dehşet! Arkadaşının çenesini kırdı!
        Mantının 6 hali!
        Mantının 6 hali!
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        SGK’ya ucuz borçlanma için son 2,5 ay
        SGK’ya ucuz borçlanma için son 2,5 ay
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike
        DNA'mızda saklı sessiz tehlike