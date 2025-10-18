Bugün TV’de neler var? 18 Ekim Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı listesi
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. ''Bugün TV'de neler var?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 18 Ekim 2025 Cumartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi ile bugün hangi diziler var? İşte yanıtı.
Bu akşam televizyonda yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bu akşam Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisi başlıyor. TRT1’de Gönül Dağı yayınlanacak. Show TV’DE Güldür Güldür Show başlıyor. İşte, kanalların tv yayın akışı listesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Aile
08:00 - İşte Hayat
10:00 – Cumartesi Sürprizi
13:00 - Bahar
15:30 - Kızılcık Şerbeti
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 - atv'de Hafta Sonu
10:00 – Aynadaki Yabancı
13:00 – Gözleri Karadeniz
16:00 – Aşk ve Gözyaşı
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Aynadaki Yabancı
23:20 - Aynadaki Yabancı
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 - Ben Leman
14:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
16:30 - Sahtekarlar
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Ben Leman
23:30 - Efsane Futbol
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İstanbullu Gelin
09:00 - Aramızda Kalsın
11:00 - Kral Kaybederse
14:000 - Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 - Çarpıntı
19:00 – Star Haber (canlı)
20:00 – Adalet
22:30 - Adalet
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Yabancı Damat
08:30 - Konuştukça
09:45 - Magazin D Cumartesi
13:00 - Arda'nın Mutfağı
14:00 - Eşref Rüya
16:15 - Uzak Şehir
18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Güller ve Günahlar
22:45 - Güller ve Günahlar
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Tuzak
08:00 – Oynat Bakalım
08:45 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:00 - İtiraf Et
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – İtiraf Et