        Haberler Bilgi Gündem BUGÜNKÜ DEPREMLER || Biraz önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve büyüklüğü kaç? 2 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgula

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 2 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içinde küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından kayıt altına alınıyor. Raporda irili ufaklı tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük deprem Balıkesir'de oldu. İşte 2 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        Giriş: 02.12.2025 - 21:38 Güncelleme: 02.12.2025 - 21:38
        1

        Gün içinde meydana gelen depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        2

        BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02.44’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.32 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Saat 06.07’de Marmara Denizi açıklarında 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Balıkesir’in Marmara ilçesine 13.08 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 15.59 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        3

        2 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler ve detayları şöyle;

        2025-12-02 06:07:16 40.63472 27.85917 15.59 ML 3.0 Marmara Denizi - [13.08 km] Marmara (Balıkesir)

        2025-12-02 02:44:17 39.21639 28.175 6.32 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
