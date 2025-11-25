Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 25 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi, Gençlik Ligi, EuroLeague...

        Bugünkü maçlar 25 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        25 Kasım 2025 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftanın perdesi, bugün oynanacak maçlarla açılacak. Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca Euroleague'de 13. hafta heyecanı başlayacak. Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 25 Kasım 2025 bugünkü maç fikstürü...

        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 10:56 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:56
        Bugünkü maçlar 25 Kasım 2025 Salı günü için belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç yapılacak. Bu akşam Chelsea, Barcelona, Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus gibi takımlar sahaya çıkacak. Gözler ise Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçında olacak. Euroleague'de ise 13. haftanın perdesi bugün açılıyor. Fenerbahçe Beko ile Virtus Bologna karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 25 Kasım 2025 maç programı…

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 5. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi açılıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta müsabakaları, 25 Kasım Salı bugün ve 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

        Ligde 9 puanla 9. sırada bulunan Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak.

        GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı, 25 Kasım 2025 Salı bugün saat 20.45’te başlayacak.

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek.

        25 KASIM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        20:45 Galatasaray - U.S Gilloise (TRT 1)

        20:45 Ajax - Benfica (tabii)

        23:00 B. Dortmund - Villarreal (tabii)

        23:00 Bodø/Glimt - Juventus (tabii)

        23:00 Chelsea - Barcelona (tabii)

        23:00 Man. City - B. Leverkusen (tabii)

        23:00 Marsilya - Newcastle (tabii)

        23:00 Napoli - Karabağ (tabii)

        23:00 Slavia Prag - Ath. Bilbao (tabii)

        AFC Şampiyonlar Ligi – Doğu

        10:45 Melbourne City - Johor Darul

        13:00 Gangwon - Machida Z.

        13:00 Shanghai Port - FC Seoul

        15:15 Chengdu - S. Hiroshima

        AFC Şampiyonlar Ligi – Batı

        19:00 Al Wahda - Al Sadd

        21:15 Al Hilal - Al Shorta

        UEFA Gençlik Ligi

        13:00 Bodø/Glimt U19 - Juventus U19

        13:00 Galatasaray U19 - R. Union SG U19

        15:00 Ajax U19 - Benfica U19

        15:00 Slavia U19 - Ath Bilbao U19

        16:00 Chelsea U19 - Barcelona U19

        16:00 Napoli U19 - Karabağ U19

        16:30 Marsilya U19 - Newcastle U19

        18:00 Dortmund U19 - Villarreal U19

        18:00 Man. City U19 - Leverkusen U19

        EuroLeague

        19:00 Dubai Basketball - Paris

        20:45 Fenerbahçe - Virtus Bologna (S Sport)

        21:00 Hapoel Tel Aviv - Real Madrid

        21:00 Žalgiris - Baskonya

        22:15 Panathinaikos - Partizan

        22:30 Valensiya - Bayern

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
