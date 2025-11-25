Bugünkü maçlar 25 Kasım 2025 Salı günü için belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç yapılacak. Bu akşam Chelsea, Barcelona, Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus gibi takımlar sahaya çıkacak. Gözler ise Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçında olacak. Euroleague'de ise 13. haftanın perdesi bugün açılıyor. Fenerbahçe Beko ile Virtus Bologna karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 25 Kasım 2025 maç programı…