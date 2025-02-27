27 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 5 maç oynanacak. Fenerbahçe Gaziantep FK ile karşılaşırken, Galatasaray Konyaspor ile mücadele edecek. Bugünkü karşılaşmalar ile grup aşaması tamamlanacak ve alınan sonuçlara göre çeyrek finale yükselen takımlar netlik kazanacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Şubat 2025 bugünkü maç programı…