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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 11 Haziran 2025 fikstürü: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        11 Haziran 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugünkü maç takviminde; 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri, İspanya La Liga 2 Yarı Final ve UEFA U21 Avrupa Şampiyonası ve hazırlık maçları yer aldı. La Liga 2 yarı final maçında Real Oviedo ve Almeria karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyenler, "Bugün hangi maçlar var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları sorgulanıyor. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 11 Haziran 2025 fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:09
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        1

        11 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takviminde 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri, İspanya La Liga 2 Yarı Final ve UEFA U21 Avrupa Şampiyonası ve hazırlık maçları yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 11 Haziran 2025 bugünkü maç programı ve saatleri…

        2

        11 HAZİRAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Hazırlık - Ülkeler

        00:00 Yeni Zelanda 1-2 Ukrayna

        03:00 ABD 0-4 İsviçre

        03:30 Kanada 0-0 Fildişi Sahili

        04:00 Meksika 1-0 Türkiye

        3

        Dünya Kupası 2026 Elemeler - Güney Amerika Elemeleri

        02:00 Uruguay 2-0 Venezuela

        03:00 Arjantin 1-1 Kolombiya

        03:45 Brezilya 1-0 Paraguay

        04:30 Peru 0-0 Ekvador

        4

        İspanya La Liga 2 Yarı Final

        22:00 Real Oviedo - Almeria

        5

        UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

        19:00 Slovakya - İspanya

        22:00 İtalya - Romanya

        22:00 Polonya - Gürcistan

        22:00 Portekiz - Fransa

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