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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 MAYIS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 15 Mayıs 2025 bugünkü maçlar

        15 Mayıs 2025 maç programı paylaşıldı. Böylece 1. Lig Yükselme Play Off 1. Tur, 3. Lig Yükselme Play Off 3. Tur, La Liga ve Suudi Arabistan - Pro Lig'de hangi maçların oynanacağı belli oldu. Bu akşam hem uluslararası arenada hem de yerel liglerde dikkat çeken karşılaşmalar, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Özellikle La Liga'da zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadeleler için heyecan oldukça yüksek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 15 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 10:52 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:05
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        1

        Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bu sebeple futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. 15 Mayıs 2025 maç programı araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, 1. Lig Yükselme Play Off 1. Tur, 3. Lig Yükselme Play Off 3. Tur, La Liga ve Suudi Arabistan - Pro Lig’de kritik karşılaşmalar oynanacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Mayıs 2025 bugünkü maçlar listesi…

        2

        15 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        15 Mayıs Perşembe günü heyecan, Avrupa maçları ve 1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur karşılaşmalarıyla devam edecek.

        3

        15 MAYIS GÜNÜN MAÇLARI

        1. Lig Yükselme Play Off 1. Tur

        16:00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK (TRT Spor)

        20:00 İstanbulspor - Boluspor (TRT Spor)

        4

        LaLiga

        20:00 Osasuna - Atletico Madrid

        20:00 Rayo Vallecano - Real Betis

        22:30 Espanyol - Barcelona

        22:30 Getafe - Athletic Bilbao

        5

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        18:55 Al-Qadsiah - Al Wahda

        19:05 Al Riyadh - Al Shabab Riyadh

        21:00 Al Raed - Al Ittihad-Jeddah

        6

        3. Lig Yükselme Play Off 3. Tur

        16:00 K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

        16:00 Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK

        16:00 Mazıdağı Fosfat SK - Balıkesirspor

        16:00 Muş Spor Kulübü - Karşıyaka

        7

        İsveç Allsvenskan

        20:00 Djurgarden - Mjallby

        20:00 Varnamo - Malmö

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