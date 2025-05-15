Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 15 Mayıs 2025 bugünkü maçlar
15 Mayıs 2025 maç programı paylaşıldı. Böylece 1. Lig Yükselme Play Off 1. Tur, 3. Lig Yükselme Play Off 3. Tur, La Liga ve Suudi Arabistan - Pro Lig'de hangi maçların oynanacağı belli oldu. Bu akşam hem uluslararası arenada hem de yerel liglerde dikkat çeken karşılaşmalar, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Özellikle La Liga'da zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadeleler için heyecan oldukça yüksek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 15 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...
Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bu sebeple futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını merak ediyor. 15 Mayıs 2025 maç programı araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, 1. Lig Yükselme Play Off 1. Tur, 3. Lig Yükselme Play Off 3. Tur, La Liga ve Suudi Arabistan - Pro Lig’de kritik karşılaşmalar oynanacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Mayıs 2025 bugünkü maçlar listesi…
15 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
15 Mayıs Perşembe günü heyecan, Avrupa maçları ve 1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur karşılaşmalarıyla devam edecek.
15 MAYIS GÜNÜN MAÇLARI
1. Lig Yükselme Play Off 1. Tur
16:00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK (TRT Spor)
20:00 İstanbulspor - Boluspor (TRT Spor)
LaLiga
20:00 Osasuna - Atletico Madrid
20:00 Rayo Vallecano - Real Betis
22:30 Espanyol - Barcelona
22:30 Getafe - Athletic Bilbao
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:55 Al-Qadsiah - Al Wahda
19:05 Al Riyadh - Al Shabab Riyadh
21:00 Al Raed - Al Ittihad-Jeddah
3. Lig Yükselme Play Off 3. Tur
16:00 K.Çekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
16:00 Kahramanmaraş İstiklalspor - Sebat Gençlik SK
16:00 Mazıdağı Fosfat SK - Balıkesirspor
16:00 Muş Spor Kulübü - Karşıyaka