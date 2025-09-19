Günün maçları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. 19 Eylül 2025 Cuma maç takvimi ile bugün oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olacak. Süper Lig'in 6. haftası Göztepe - Beşiktaş maçıyla başlayacak. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?