Bugünkü maçlar 21 Şubat Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
21 Şubat 2026 Cumartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Bugün yerel liglerde kıyasıya rekabet devam edecekken, Avrupa'nın dev arenalarında da kritik karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig mücadeleleri sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri…
21 Şubat 2026 maç programı belli oldu. Premier Lig’den La Liga’ya, Serie A’dan Bundesliga’ya kadar Avrupa’nın en büyük liglerinde zirve yarışı tüm hızıyla sürerken, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’deki yükselme mücadelesi ile Suudi Arabistan Pro Ligi’ndeki dünya yıldızlarının geçidi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Konyaspor-Galatasaray müsabakası, Süper Lig'in en dikkat çeken mücadelesi olarak öne çıkacak. Kritik mücadeleleri takip etmek isteyenler için bugünün maç listesi ve saat bilgilerini derledik. İşte 21 Şubat Cumartesi maç takvimi ve yayın bilgileri…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
13:30 Eyüpspor-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)
16:00 Alanyaspor-Başakşehir FK (beIN Sports 1)
20:00 Konyaspor-Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Iğdır FK-Esenler Erokspor (TRT Spor)
16:00 Boluspor-İstanbulspor (TRT Spor)
İngiltere Premier Lig
18:00 Chelsea-Burnley (beIN Sports 3)
18:00 Brentford-Brighton & Hove Albion (beIN Sports MAX 1)
18:00 Aston Villa-Leeds United (beIN Sports 5)
20:30 West Ham United-Bournemouth (beIN Sports 3)
23:00 Manchester City-Newcastle United (beIN Sports 3)
İspanya LaLiga
16:00 Real Sociedad-Real Oviedo (S Sport, S Sport Plus)
18:15 Real Betis-Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)
20:30 Osasuna-Real Madrid (S Sport, S Sport Plus)
23:00 Atletico Madrid-Espanyol (S Sport, S Sport Plus)
İtalya Serie A
17:00 Juventus-Como (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
20:00 Lecce-Inter (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
22:45 Cagliari-Lazio (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Fransa Ligue 1
19:00 Lens-Monaco (beIN Sports 4)
21:00 Toulouse-Paris FC (beIN Sports 4)
23:05 PSG-Metz (beIN Sports 4)
Almanya Bundesliga
17:30 Bayern Münih-Eintracht Frankfurt (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
17:30 Köln-Hoffenheim (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)
17:30 Wolfsburg-Augsburg (S Sport Plus)
17:30 Union Berlin-Bayer Leverkusen (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)
20:30 RB Leipzig-Borussia Dortmund (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
Suudi Arabistan Pro Lig
22:00 Al Khaleej-Neom SC
22:00 Al Hilal Riyadh-Al Ittihad-Jeddah
22:00 Al Nassr-Al Hazm