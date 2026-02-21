Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 ŞUBAT 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga…

        Bugünkü maçlar 21 Şubat Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        21 Şubat 2026 Cumartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Bugün yerel liglerde kıyasıya rekabet devam edecekken, Avrupa'nın dev arenalarında da kritik karşılaşmalar oynanacak. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig mücadeleleri sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 21 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 12:07 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        21 Şubat 2026 maç programı belli oldu. Premier Lig’den La Liga’ya, Serie A’dan Bundesliga’ya kadar Avrupa’nın en büyük liglerinde zirve yarışı tüm hızıyla sürerken, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’deki yükselme mücadelesi ile Suudi Arabistan Pro Ligi’ndeki dünya yıldızlarının geçidi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Konyaspor-Galatasaray müsabakası, Süper Lig'in en dikkat çeken mücadelesi olarak öne çıkacak. Kritik mücadeleleri takip etmek isteyenler için bugünün maç listesi ve saat bilgilerini derledik. İşte 21 Şubat Cumartesi maç takvimi ve yayın bilgileri…

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Süper Lig

        13:30 Eyüpspor-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)

        16:00 Alanyaspor-Başakşehir FK (beIN Sports 1)

        20:00 Konyaspor-Galatasaray (beIN Sports 1)

        3

        1. Lig

        13:30 Iğdır FK-Esenler Erokspor (TRT Spor)

        16:00 Boluspor-İstanbulspor (TRT Spor)

        4

        İngiltere Premier Lig

        18:00 Chelsea-Burnley (beIN Sports 3)

        18:00 Brentford-Brighton & Hove Albion (beIN Sports MAX 1)

        18:00 Aston Villa-Leeds United (beIN Sports 5)

        20:30 West Ham United-Bournemouth (beIN Sports 3)

        23:00 Manchester City-Newcastle United (beIN Sports 3)

        5

        İspanya LaLiga

        16:00 Real Sociedad-Real Oviedo (S Sport, S Sport Plus)

        18:15 Real Betis-Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)

        20:30 Osasuna-Real Madrid (S Sport, S Sport Plus)

        23:00 Atletico Madrid-Espanyol (S Sport, S Sport Plus)

        6

        İtalya Serie A

        17:00 Juventus-Como (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        20:00 Lecce-Inter (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        22:45 Cagliari-Lazio (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        7

        Fransa Ligue 1

        19:00 Lens-Monaco (beIN Sports 4)

        21:00 Toulouse-Paris FC (beIN Sports 4)

        23:05 PSG-Metz (beIN Sports 4)

        8

        Almanya Bundesliga

        17:30 Bayern Münih-Eintracht Frankfurt (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        17:30 Köln-Hoffenheim (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

        17:30 Wolfsburg-Augsburg (S Sport Plus)

        17:30 Union Berlin-Bayer Leverkusen (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

        20:30 RB Leipzig-Borussia Dortmund (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

        9

        Suudi Arabistan Pro Lig

        22:00 Al Khaleej-Neom SC

        22:00 Al Hilal Riyadh-Al Ittihad-Jeddah

        22:00 Al Nassr-Al Hazm

        10

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!