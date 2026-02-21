21 Şubat 2026 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında her gün sabah saatlerinden gece kuşağına kadar birbirinden farklı türde onlarca program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar gün gün değişiyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 21 Şubat 2026 TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 21 Şubat Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi!
Kanallarda her gün dizilerden yarışma programlarına, yabancı ve yerli filmlerden haber bültenlerine kadar birbirinden farklı birçok yapım yayınlanıyor. Bu nedenle izleyiciler her gün ‘’Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Cumartesi akşamı özellikle yerli diziler, eğlence programları ve popüler yarışmalar öne çıkıyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları 21 Şubat 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. İşte gündüz, öğle, akşam ve gece kuşağında yayınlanacak yapımları merak edenler için 21 Şubat Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
18:00 Bir Ramazan Akşamı
19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
00:15 Eşref Rüya
02:30 Güller ve Günahlar
04:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:23 İstiklal Marşı
07:25 Kalk Gidelim
10:00 Kur'an'ın Mesajı
10:30 Kod Adı Kırlangıç
11:55 Selam
12:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
15:30 Kur'an'ın Mesajı
16:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ramazan Sevinci
19:05 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Vefa Sultan
01:25 Bab'Aziz
02:55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:55 Sahur Bereketi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İstasyon
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
14:45 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02:00 Rüya Gibi
04:15 Veliaht
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Zembilli
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 A.B.İ
13:00 Kuruluş Orhan
16:00 Aynı Yağmur Altında
18:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 ATV Ana Haber
20:00 A.B.İ
23:20 Aman Reis Duymasın
01:00 Aynı Yağmur Altında
02:45 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Sevdiğim Sensin
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Pelin ve Tahsin Mutfakta
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
02:00 Sahipsizler
03:45 Ateşböceği
05:00 Aramızda Kalsın
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Halef: Köklerin Çağrısı
15:30 Kıskanmak
18:15 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çifte Milyon
04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
00:15 Efsane Futbol
01:30 Yeraltı
04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
17:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2026 Ünlüler -s Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
21 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ