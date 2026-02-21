Canlı
        Haberler Bilgi Magazin 21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        21 Şubat 2026 Cumartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında her gün sabah saatlerinden gece kuşağına kadar birbirinden farklı türde onlarca program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar gün gün değişiyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 21 Şubat 2026 TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 21 Şubat Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi!

        Giriş: 21.02.2026 - 12:53 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:53
        Kanallarda her gün dizilerden yarışma programlarına, yabancı ve yerli filmlerden haber bültenlerine kadar birbirinden farklı birçok yapım yayınlanıyor. Bu nedenle izleyiciler her gün ‘’Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Cumartesi akşamı özellikle yerli diziler, eğlence programları ve popüler yarışmalar öne çıkıyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları 21 Şubat 2026 TV yayın akışı listelerini paylaştı. İşte gündüz, öğle, akşam ve gece kuşağında yayınlanacak yapımları merak edenler için 21 Şubat Cumartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        13:45 Arka Sokaklar

        16:00 Uzak Şehir

        18:00 Bir Ramazan Akşamı

        19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        00:15 Eşref Rüya

        02:30 Güller ve Günahlar

        04:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:23 İstiklal Marşı

        07:25 Kalk Gidelim

        10:00 Kur'an'ın Mesajı

        10:30 Kod Adı Kırlangıç

        11:55 Selam

        12:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

        15:30 Kur'an'ın Mesajı

        16:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 Ramazan Sevinci

        19:05 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Vefa Sultan

        01:25 Bab'Aziz

        02:55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04:55 Sahur Bereketi

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 İstasyon

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        14:45 Veliaht

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02:00 Rüya Gibi

        04:15 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:40 Zembilli

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 A.B.İ

        13:00 Kuruluş Orhan

        16:00 Aynı Yağmur Altında

        18:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:35 ATV Ana Haber

        20:00 A.B.İ

        23:20 Aman Reis Duymasın

        01:00 Aynı Yağmur Altında

        02:45 Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        11:00 Sevdiğim Sensin

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        16:30 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 Sevdiğim Sensin

        02:00 Sahipsizler

        03:45 Ateşböceği

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Memet Özer ile Mutfakta

        12:15 Kamera Arkası

        12:45 Halef: Köklerin Çağrısı

        15:30 Kıskanmak

        18:15 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Çifte Milyon

        04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        00:15 Efsane Futbol

        01:30 Yeraltı

        04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        17:30 Survivor Panorama

        20:00 Survivor 2026 Ünlüler -s Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Gazete Magazin

        05:15 Gençlik Rüzgarı

        21 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
