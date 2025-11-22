Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga...

        Bugünkü maçlar 22 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        22 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Milli aranın sona ermesiyle Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Günün merakla beklenen mücadelesi ile Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maç olacak. Süper Lig'in yanı sıra Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de önemli karşılaşmalar var. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Kasım 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 09:07 Güncelleme: 22.11.2025 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        22 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. Milli aranın ardından yerli ve yabancı liglerde futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya lig maçları oynanacak. Günün en önemli karşılaşmasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Süper Lig'de puan tablosunu değiştirecek bu kritik maç öncesinde futbolseverler, ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları.

        2

        22 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Süper Lig

        14:30 Kayserispor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)

        17:00 Eyüpspor-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)

        20:00 Galatasaray-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)

        3

        1. Lig

        13:30 Bandırmaspor-Çorum FK (TRT Spor)

        13:30 Hatayspor-Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)

        16:00 Boluspor-Amed SK (TRT Spor)

        19:00 İstanbulspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

        4

        Premier Lig

        15:30 Burnley-Chelsea

        18:00 Wolverhampton-Crystal Palace

        18:00 Bournemouth-West Ham United

        18:00 Liverpool-Nottingham Forest

        18:00 Fulham-Sunderland

        18:00 Brighton & Hove Albion-Brentford

        20:30 Newcastle United-Manchester City

        5

        LaLiga

        16:00 Deportivo Alaves-Celta Vigo

        18:15 Barcelona-Athletic Bilbao

        20:30 Osasuna-Real Sociedad

        23:00 Villarreal-Mallorca

        6

        Serie A

        17:00 Cagliari-Genoa

        17:00 Udinese-Bologna

        20:00 Fiorentina-Juventus

        22:45 Napoli-Atalanta

        7

        Ligue 1

        19:00 Lens-RC Strasbourg

        21:00 Rennes-Monaco

        23:05 PSG-Le Havre

        8

        Bundesliga

        17:30 Augsburg-Hamburg

        17:30 Wolfsburg-Bayer Leverkusen

        17:30 Heidenheim-Mönchengladbach

        17:30 Borussia Dortmund-Stuttgart

        17:30 Bayern Münih-Freiburg

        20:30 Köln-Eintracht Frankfurt

        9

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        16:40 Damac FC - Al Najma

        17:25 Al Ettifaq - Al Fayha

        17:40 Al Hilal Riyadh - Al Fateh

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası