Bugünkü maçlar 22 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
22 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Milli aranın sona ermesiyle Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Günün merakla beklenen mücadelesi ile Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maç olacak. Süper Lig'in yanı sıra Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de önemli karşılaşmalar var. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Kasım 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın bilgileri...
22 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. Milli aranın ardından yerli ve yabancı liglerde futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya lig maçları oynanacak. Günün en önemli karşılaşmasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Süper Lig'de puan tablosunu değiştirecek bu kritik maç öncesinde futbolseverler, ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları.
22 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
14:30 Kayserispor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)
17:00 Eyüpspor-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)
20:00 Galatasaray-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Bandırmaspor-Çorum FK (TRT Spor)
13:30 Hatayspor-Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Boluspor-Amed SK (TRT Spor)
19:00 İstanbulspor-Sakaryaspor (TRT Spor)
Premier Lig
15:30 Burnley-Chelsea
18:00 Wolverhampton-Crystal Palace
18:00 Bournemouth-West Ham United
18:00 Liverpool-Nottingham Forest
18:00 Fulham-Sunderland
18:00 Brighton & Hove Albion-Brentford
20:30 Newcastle United-Manchester City
LaLiga
16:00 Deportivo Alaves-Celta Vigo
18:15 Barcelona-Athletic Bilbao
20:30 Osasuna-Real Sociedad
23:00 Villarreal-Mallorca
Serie A
17:00 Cagliari-Genoa
17:00 Udinese-Bologna
20:00 Fiorentina-Juventus
22:45 Napoli-Atalanta
Ligue 1
19:00 Lens-RC Strasbourg
21:00 Rennes-Monaco
23:05 PSG-Le Havre
Bundesliga
17:30 Augsburg-Hamburg
17:30 Wolfsburg-Bayer Leverkusen
17:30 Heidenheim-Mönchengladbach
17:30 Borussia Dortmund-Stuttgart
17:30 Bayern Münih-Freiburg
20:30 Köln-Eintracht Frankfurt
Suudi Arabistan - Pro Lig
16:40 Damac FC - Al Najma
17:25 Al Ettifaq - Al Fayha
17:40 Al Hilal Riyadh - Al Fateh