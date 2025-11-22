22 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. Milli aranın ardından yerli ve yabancı liglerde futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Süper Lig ve 1. Lig'in yanı sıra İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya lig maçları oynanacak. Günün en önemli karşılaşmasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Süper Lig'de puan tablosunu değiştirecek bu kritik maç öncesinde futbolseverler, ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları.