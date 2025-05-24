Futbolseverler, bugün yerli ve yabancı liglerde oynanacak birbirinden kritik maçlar ile futbola doyacak. Bugünkü maçlar 24 Mayıs 2025 programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Göztepe'ye konuk olacakken, La Liga’da Arda Güler’in formasını terlettiği Real Madrid, Real Sociedad ile kozlarını paylaşacak. İngiltere Şampiyonluk Ligi, Serie A, Fransa Kupası ve Belçika Pro Lig’de de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Mayıs 2025 Bugünkü maçların saatleri ve canlı yayın kanalları...