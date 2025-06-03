3 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Kadınlar Uluslar Ligi’nde kritik maçlar oynanacak. A Milli Kadın Futbol Takımı, B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında Yunanistan'a konuk olacak. Ay-yıldızlıların mücadelesi başta olmak üzere bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 3 Haziran 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...