Bugünkü maçlar 3 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası yapılıyor. Bugün hangi maçların oynanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. 3 Haziran 2025 maç programı araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre; UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşmalar oynanacak. A Milli Kadın Futbol Takımı, B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında Yunanistan'a konuk olacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Haziran 2025 Bugünkü maçlar listesi...
3 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Kadınlar Uluslar Ligi’nde kritik maçlar oynanacak. A Milli Kadın Futbol Takımı, B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında Yunanistan'a konuk olacak. Ay-yıldızlıların mücadelesi başta olmak üzere bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 3 Haziran 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...
TÜRKİYE YUNANİSTAN İLE KARŞI KARŞIYA
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında Yunanistan'a konuk olacak.
Theodoros Vardinogiannis Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Maika Vanderstichel düdük çalacak.
B Ligi 2. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan milliler, topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor.
3 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2
20:00 İrlanda - Slovenya
20:00 Yunanistan - Türkiye (TRT Spor)
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 1
21:30 Avusturya - Almanya
21:30 Hollanda - İskoçya
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 2
21:00 İsviçre - Norveç
21:00 İzlanda - Fransa
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 3
20:00 Portekiz - Belçika
20:00 İspanya - İngiltere
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 4
20:30 İsveç - Danimarka
20:30 Galler - İtalya
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 1
20:00 Polonya - Romanya
20:00 Bosna-Hersek - Kuzey İrlanda
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 3
20:00 Macaristan - Belarus
20:00 Finlandiya - Sırbistan
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 4
20:00 Hırvatistan - Ukrayna
20:00 Arnavutluk - Çek Cumhuriyeti
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 1
20:00 Cebelitarık - Moldova
20:00 Faroe Adaları - Slovakya
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 2
20:00 Gürcistan - Kıbrıs Rum Kesimi
20:00 Andorra - Malta
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 3
20:00 Lihtenştayn - Ermenistan
20:00 Kazakistan - Lüksemburg
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 4
20:00 Litvanya - Karadağ