        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 EYLÜL 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç programı 6 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 6 Eylül 2025 maç programı ile belli oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Avrupa Elemeleri'nde 6 maç, Afrika Elemeleri'nde ise 1 maç yapılacak. Futbolun yanı sıra bugün voleybol ve basketbol maçları oynanacak. 12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Eylül 2025 günün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar...

        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 08:35 Güncelleme: 06.09.2025 - 08:35
        6 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün sporseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa ve Afrika Elemeleri ile Portekiz Süper Ligi’nde önemli karşılaşmalar oynanacak. 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yarı final heyecanı yaşanacak. Türkiye Japonya karşısında final için mücadele edecek. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu heyecanı yaşanacak. Türkiye İsveç karşısında çeyrek final için mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 6 Eylül 2025 Cumartesi listesi…

        JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde bugün Japonya ile karşı karşıya gelecek.

        Japonya-Türkiye voleybol maçı TSİ 11.30'da başlayacak. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        TÜRKİYE-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında bugün İsveç ile karşı karşıya gelecek.

        Türkiye-İsveç maçı, saat 12.00'de başlayacak. Arena Riga'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        6 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - K Grubu

        16.00 Letonya - Sırbistan

        19.00 İngiltere - Andorra

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - F Grubu

        19.00 Ermenistan - Portekiz

        21.45 İrlanda - Macaristan

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - H Grubu

        21.45 Avusturya - Kıbrıs Rum Kesimi

        21.45 San Marino - Bosna Hersek

        FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu

        19.00 Nijerya - Ruanda

        Portekiz Süper Ligi

        22.30 Estoril - Santa Clara

        Dünya Şampiyonası - Yarı Final

        11:30 Japonya - Türkiye (TRT 1)

        15:30 Brezilya - İtalya (TRT Spor)

        EuroBasket 2025 - Son 16 Turu

        12:00 Türkiye - İsveç (TRT Spor)

        15:15 Almanya - Portekiz (TRT Spor Yıldız)

        18.30 Litvanya - Letonya (TRT Spor)

        21.45 Sırbistan - Finlandiya (TRT Spor)

