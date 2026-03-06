6 Mart 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. TFF 2. Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Lig, Suudi Arabistan Pro Lig, İngiltere FA Cup ve Almanya Bundesliga 2’de birbirinden heyecanlı mücadeleler yapılacak. Basketbolseverler ise EuroLeague maçlarına odaklandı. Ligin 30. haftasında Anadolu Efes Fransa’nın LDLC ASVEL takımıyla mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...