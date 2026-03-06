Canlı
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 MART 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü!

        Bugünkü maçlar 6 Mart 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        6 Mart Cuma günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt aranıyor. Futbolseverleri bugün yoğun bir maç programı bekliyor. İspanya La Liga'da Celta Vigo ile Real Madrid karşı karşıya gelirken, İtalya Serie A'da Napoli ile Torino kozlarını paylaşacak. Ayrıca TFF 2. Lig, Trendyol 1. Lig, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden çekişmeli mücadeleler sahne alacak. EuroLeague'de ise gözler Anadolu Efes'in maçında olacak. İşte, 6 Mart 2026 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri...

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 14:33
        1

        6 Mart 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. TFF 2. Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Lig, Suudi Arabistan Pro Lig, İngiltere FA Cup ve Almanya Bundesliga 2’de birbirinden heyecanlı mücadeleler yapılacak. Basketbolseverler ise EuroLeague maçlarına odaklandı. Ligin 30. haftasında Anadolu Efes Fransa’nın LDLC ASVEL takımıyla mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        6 MART 2026 CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        TFF 2. Lig

        15:30 Bucaspor - Erbaaspor

        15:30 Beykoz Anadolu - İskenderunspor

        3

        Trendyol 1. Lig

        16:00 Sarıyer - Ümraniyespor (TRT Spor)

        20:00 Sakaryaspor - Adana Demirspor (tabii Spor 6)

        20:00 Pendikspor - Vanspor (TRT Spor)

        4

        İspanya La Liga

        23:00 Celta Vigo - Real Madrid (S Sport)

        5

        İtalya Serie A

        22:45 Napoli - Torino (S Sport Plus)

        6

        Fransa Ligue 1

        22:45 PSG - Monaco

        7

        Almanya Bundesliga

        22:30 Bayern Münih - Monchengladbach (S Sport Plus)

        8

        Portekiz Lig

        23:15 Famalicao - Arouca

        9

        Suudi Arabistan Pro Lig

        22:00 Al Ahli - Al Ittihad (TRT Spor)

        10

        İngiltere FA Cup

        23:00 Wolverhampton - Liverpool (tabii Spor)

        11

        Almanya Bundesliga 2

        20:30 Elversberg - Magdeburg

        20:30 Schalke 04 - Arminia Bielefeld

        12

        EuroLeague

        20:30 Anadolu Efes - Lyon-Villeurbanne

        22:00 Kızılyıldız - Bayern

        22:15 Olimpiakos - Panathinaikos

        22:30 Baskonya - Paris

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
