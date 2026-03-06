Bugünkü maçlar 6 Mart 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
6 Mart Cuma günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt aranıyor. Futbolseverleri bugün yoğun bir maç programı bekliyor. İspanya La Liga'da Celta Vigo ile Real Madrid karşı karşıya gelirken, İtalya Serie A'da Napoli ile Torino kozlarını paylaşacak. Ayrıca TFF 2. Lig, Trendyol 1. Lig, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de birbirinden çekişmeli mücadeleler sahne alacak. EuroLeague'de ise gözler Anadolu Efes'in maçında olacak. İşte, 6 Mart 2026 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri...
6 Mart 2026 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. TFF 2. Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Lig, Suudi Arabistan Pro Lig, İngiltere FA Cup ve Almanya Bundesliga 2’de birbirinden heyecanlı mücadeleler yapılacak. Basketbolseverler ise EuroLeague maçlarına odaklandı. Ligin 30. haftasında Anadolu Efes Fransa’nın LDLC ASVEL takımıyla mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
6 MART 2026 CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
TFF 2. Lig
15:30 Bucaspor - Erbaaspor
15:30 Beykoz Anadolu - İskenderunspor
Trendyol 1. Lig
16:00 Sarıyer - Ümraniyespor (TRT Spor)
20:00 Sakaryaspor - Adana Demirspor (tabii Spor 6)
20:00 Pendikspor - Vanspor (TRT Spor)
İspanya La Liga
23:00 Celta Vigo - Real Madrid (S Sport)
İtalya Serie A
22:45 Napoli - Torino (S Sport Plus)
Fransa Ligue 1
22:45 PSG - Monaco
Almanya Bundesliga
22:30 Bayern Münih - Monchengladbach (S Sport Plus)
Portekiz Lig
23:15 Famalicao - Arouca
Suudi Arabistan Pro Lig
22:00 Al Ahli - Al Ittihad (TRT Spor)
İngiltere FA Cup
23:00 Wolverhampton - Liverpool (tabii Spor)
Almanya Bundesliga 2
20:30 Elversberg - Magdeburg
20:30 Schalke 04 - Arminia Bielefeld
EuroLeague
20:30 Anadolu Efes - Lyon-Villeurbanne
22:00 Kızılyıldız - Bayern
22:15 Olimpiakos - Panathinaikos
22:30 Baskonya - Paris