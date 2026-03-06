Canlı
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 6 Mart 2026 kanal kanal: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 yayın akışı

        TV yayın akışı 6 Mart Cuma: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        6 Mart Cuma günü televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi geçen hafta ekrana gelmemişti. Sevilen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Gözler yayın akışıına çevrildi. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 6 Mart Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 14:49
        1

        Türkiye'nin en çok izlenen kanalları 6 Mart 2026 TV yayın akışlarını paylaştı. Böylece ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?'' soruları yanıt buldu. Geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği de netlik kazandı. Ayrıca bu akşam Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 128. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 6 Mart Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW, TV8 yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 — İkizler Memo - Can

        09:00 — Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 — Yaprak Dökümü

        13:15 — Arda'nın Ramazan Mutfağı

        14:00 — Gelinim Mutfakta

        16:45 — Arka Sokaklar

        18:00 — Bir Ramazan Akşamı

        19:00 — Kanal D Ana Haber

        20:00 — Arka Sokaklar

        00:15 — Beyaz'la Joker

        02:30 — Arka Sokaklar

        04:15 — M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 — Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 — Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

        12:30 — Gelin Evi

        15:00 — Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 — Show Ana Haber

        20:00 — Kızılcık Şerbeti

        00:15 — Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02:15 — Veliaht

        05:00 — Bahar

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:58 — İstiklal Marşı

        07:00 — Kalk Gidelim

        08:50 — Adını Sen Koy

        10:00 — Kur’an’ın Mesajı

        10:30 — Alişan ile Hayata Gülümse

        13:20 — Seksenler

        13:50 — Vefa Sultan

        15:30 — Kur’an’ın Mesajı

        16:00 — Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 — Ramazan Sevinci

        19:20 — Ana Haber

        19:55 — İddiaların Aksine

        20:00 — Taşacak Bu Deniz

        00:15 — Vefa Sultan

        01:30 — Gönül Dağı

        02:35 — Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

        04:35 — Sahur Bereketi

        06:05 — Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 — Zembilli

        08:00 — Kahvaltı Haberleri

        10:00 — Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 — ATV Gün Ortası

        14:00 — Mutfak Bahane

        16:00 — Esra Erol’da

        18:30 — Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:35 — ATV Ana Haber

        20:00 — Zorla Güvenlik

        21:50 — A.B.İ.

        01:00 — Kuruluş Orhan

        02:45 — Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

        03:45 — Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 — Sefirin Kızı

        09:30 — Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 — Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 — Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18:15 — Erkenci Kuş

        19:00 — Star Haber

        20:00 — Sevdiğim Sensin

        02:00 — Sefirin Kızı

        05:00 — Aramızda Kalsın

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 — İlk Bakış

        08:00 — İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 — Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 — Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13:30 — En Hamarat Benim

        16:30 — Sahtekarlar

        17:50 — Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19:00 — Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 — Yeraltı

        23:00 — Sahtekarlar

        01:45 — Şevkat Yerimdar

        04:15 — Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06:30 — Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 — Tuzak

        07:15 — Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 — Gel Konuşalım

        12:30 — Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16:00 — Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 — Ada Günlüğü

        00:15 — Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        01:30 — Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04:00 — Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
