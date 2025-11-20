Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 20 KASIM 2025: Bugün maç var mı? Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup maçlarının tamamlanmasıyla milli maç heyecanı sona erdi. Akabinde ise gözler lig maçlarına çevrildi. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'in 13. haftası 22 Kasım'da başlayacak. Bugün oynanacak mücadeleleri merak eden sporseverler ise 20 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi araştırmalarına başladı. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. EuroLeague'de ise birbirinden zorlu 4 mücadele var. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 20 Kasım 2025 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 11:57 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:57
        20 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi, sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında bugün 4 maç oynanacak. Basketbolda ise EuroLeague maçları var. Anadolu Efes, ligin 12. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 20 Kasım 2025 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri…

        20 KASIM 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

        20:45 Twente - Atletico Madrid (Disney+)

        23:00 Chelsea - Barcelona (Disney+)

        23:00 PSG - Bayern München (Disney+)

        23:00 OH Leuven - Roma (Disney+)

        EuroLeague

        20:30 Anadolu Efes - Barcelona (S Sport)

        22:15 Panathinaikos - Dubai Basketball

        22:30 Olimpia Milano - Hapel Tel Aviv

        22:45 Real Madrid - Zalgiris

        LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milli aranın sona ermesiyle birlikte lig maçlarının başlayacağı tarih belli oldu.

        Trendyol 1. Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de milli aranın ardından ilk maçlar, 21 Kasım 2025 Cuma günü oynanacak.

        Kalan ligler ise hafta sonu start alacak. Buna göre, Süper Lig'de 13. hafta, 23 Kasım 2025 Cumartesi günü başlayacak.

        20 Kasım TV yayın akışı
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
