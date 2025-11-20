Bugünkü maçlar listesi 20 Kasım 2025: Bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup maçlarının tamamlanmasıyla milli maç heyecanı sona erdi. Akabinde ise gözler lig maçlarına çevrildi. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'in 13. haftası 22 Kasım'da başlayacak. Bugün oynanacak mücadeleleri merak eden sporseverler ise 20 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi araştırmalarına başladı. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, bu akşam oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. EuroLeague'de ise birbirinden zorlu 4 mücadele var. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 20 Kasım 2025 maç programı...
20 KASIM 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
20:45 Twente - Atletico Madrid (Disney+)
23:00 Chelsea - Barcelona (Disney+)
23:00 PSG - Bayern München (Disney+)
23:00 OH Leuven - Roma (Disney+)
EuroLeague
20:30 Anadolu Efes - Barcelona (S Sport)
22:15 Panathinaikos - Dubai Basketball
22:30 Olimpia Milano - Hapel Tel Aviv
22:45 Real Madrid - Zalgiris
LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli aranın sona ermesiyle birlikte lig maçlarının başlayacağı tarih belli oldu.
Trendyol 1. Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de milli aranın ardından ilk maçlar, 21 Kasım 2025 Cuma günü oynanacak.
Kalan ligler ise hafta sonu start alacak. Buna göre, Süper Lig'de 13. hafta, 23 Kasım 2025 Cumartesi günü başlayacak.