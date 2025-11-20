20 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi, sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında bugün 4 maç oynanacak. Basketbolda ise EuroLeague maçları var. Anadolu Efes, ligin 12. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 20 Kasım 2025 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri…