Bugünkü maçlar 3 Mayıs Pazar: Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği günün maç programı belli oldu. 3 Mayıs Pazar günü, Süper Lig'den Premier Lig'e, LaLiga'dan Serie A'ya kadar birçok önemli ligde karşılaşmalar sahne alacak. Gün boyunca oynanacak maçlar futbol heyecanını zirveye taşıyacak. Peki bugün hangi takımlar sahaya çıkıyor, mücadeleler saat kaçta başlayacak, hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İşte 3 Mayıs Pazar gününün maç programı ve tüm ayrıntılar…
Futbolseverler, günün maç takvimini merakla araştırırken “Bugün hangi karşılaşmalar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?” soruları öne çıkıyor. 3 Mayıs Pazar günü, Süper Lig’den Premier League’e, La Liga’dan Serie A’ya kadar birçok üst düzey ligde önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Kritik mücadelelerin oynanacağı bu yoğun günde, sahne alacak dev maçlar futbol gündemini belirleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 3 Mayıs Pazar gününün maç programına dair tüm detaylar…
3 MAYIS 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Süper Lig
20:00 Kasımpaşa - Kocaelispor (beIN Sports)
20:00 Kayserispor - Eyüpspor (beIN Sports)
20:00 Antalyaspor - Alanyaspor (beIN Sports)
20:00 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği (beIN Sports)
Premier Lig
16:00 Bournemouth - Crystal Palace (Bein Sports 4)
17:30 Manchester United - Liverpool (Bein Sports 3)
21:00 Aston Villa - Tottenham (Bein Sports 5)
İspanya La Liga
15:00 Celta Vigo - Elche (S Sport)
17:15 Getafe - Rayo Vallecano (S Sport)
19:30 Real Betis - Real Oviedo (S Sport)
22:00 Espanyol - Real Madrid (S Sport)
İtalya Serie A
13:30 Bologna - Cagliari (Tivibu Spor 1)
16:00 Sassuolo - Milan (Tivibu Spor 1)
19:00 Juventus - Hellas Verona (Tivibu Spor 1)
21:45 Inter - Parma (Tivibu Spor 1)