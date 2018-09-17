Buika, 7'nci Uluslararası Klarnet Festivali'nde sahneye çıkarak dillere pelesenk olan eserlerinin yanı sıra yeni şarkılarını da seslendirdi. Buika, “Muhteşem karşılamanız için hepinize çok teşekkür ederim. Ne kadar sıcak ve güzel. Eminim tekrar geleceğim, söyleyeceğim şarkıda aynı deniz üzerinde yürümek gibi hissediyorum. Geri dönmek de öyle bir his” sözlerinden sonra konserine ‘Si Volvere’ye başladı. Şarkıda duygusallaşıp ağlayan Buika “Acı verir her zaman, geri dönerler her zaman. Şarkı da bunu anlatıyor” dedi.

Konserin en sürprizli anı Buika’nın Serkan Çağrı’yı sahneye davet etmesi oldu. Buika, Çağrı'yı sahneye “Şimdi söyleyeceğim şarkıyı bu festivalin direktörüne adıyorum. Çünkü buraya gelmem için çılgınca uğraştı. Harika ve yetenekli bir müzisyen. Bizimle çalacak. Ona çok saygı duyuyorum “ diyerek çağırdı.

Buika'nın konserini izleyenler arasında Alper Kul ile eşi Aylin Kontente, Deniz Seki, Nilgün Belgün de yer aldı. Seki, konserden sonra Buika'nın kulisine girerek ünlü sanatçıya verdiği konser için teşekkür etti.

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