Buldan’ın sevilen esnafı evinin mutfağında ölü bulundu

Denizli’de kıraathane işletmecisi evinin mutfağında ölü olarak bulundu.

Olay, Buldan ilçesi Yeni Mahalle’sinde kıraathane işleten Atilla Sarıkaya’ya (59), ulaşamayan yakınları işletmesinin üst katında bulunan evine girdi. Eve giren yakınları Atilla Sarıkaya’yı evinin mutfağında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise Atilla Sarıkaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şüpheli durum olmadığı öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası Atilla Sarıkaya’nın geçmiş yıllarda da kalp ameliyatı olduğu belirtildi.