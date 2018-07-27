Adıyaman’da, bir vatandaş yolda bulduğu kayıp çocuğu bir an olsun kucağından indirmeyerek ailesine teslim etti.

İHA'nın haberine göre, Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde 4 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve adını söyleyemeyen bir çocuğu fark eden Mücahit Biçer isimli vatandaş, çocuğun ailesine ulaşmak için sokak sokak gezerek çocuğun ailesini aradı. Bulduğu çocuğu bir an olsun kucağından indirmeyen vatandaş yaklaşık 1 saatlik aramalar sonucunda çocuğun ailesini bularak çocuğu teslim etti.

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