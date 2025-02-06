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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bülent Eczacıbaşı: Karar alıcılara ışık tutmak için iş dünyası görüşlerini dile getirmeli - İş-Yaşam Haberleri

        Bülent Eczacıbaşı: Karar alıcılara ışık tutmak için iş dünyası görüşlerini dile getirmeli

        Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Karar alıcılara ışık tutmak için iş dünyası görüşlerini dile getirmeli" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 10:33 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:33
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        "Karar alıcılara ışık tutmak için iş dünyası görüşlerini dile getirmeli"
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        İş yaşamında 50. yılını kutlayan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, hem "Biraz Daha Düşününce" adlı son kitabı hem de iş yaşamına ilişkin Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı.

        İş insanlarının ekonominin içinde yaşadıklarını, ekonominin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair görüşleri olduğunu dile getiren Eczacıbaşı, iş insanlarının uygulanan ekonomi politikaları ile ilgili, 'doğru, yanlış ya da eksik' gibi görüşleri olduğunu belirterek, "Karar alıcılara ışık tutmak için iş dünyası görüşlerini dile getirmeli" dedi.

        Bazan bir karar beğenilmediği zaman, eleştirildiği zaman siyasi bir maksat arandığının görüldüğünü söyleyen Eczacıbaşı, "İş insanları görüşlerini açıkladığında kara alıcıları bazan desteklemiş bazan da eleştirmiş oluyor. Ama bize düşen partilerden, kişisel yorumlardan kaçınarak alınan kararları etkileri ile değerlendirmek" diye konuştu. Ekonomik kararların siyasetin bir uzantısı ve iş dünyasını etkilediğini dile getiren Eczacıbaşı, "Ancak iş dünyasının da maksadını aştığı dönemler olmuştur" diye konuştu.

        "Profesyonelleşmenin kaçınılmaz bir doğru olduğuna inanıyorum"

        İş yaşamında, kurumsallaşmış şirketlerde işlerin profesyonel bir şekilde, kurallar çerçevesinde yürüdüğünü belirten Eczacıbaşı, yönetim kurulu üyelerinin değişmesinin hissedarlara dayandığını ama kurumsallaşmış kurumların, kurallara bağlı işlediğine dikkat çekerek, "İşler profesyonel yöneticilere bırakılmalı, ailelerin özellikle icra görevlerinden uzaklaştırılması gerekiyor. Profesyonelleşmenin kaçınılmaz bir doğru olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        "Kaçınılmaz olan üç şey var; ölüm, vergiler ve krizler"

        Yöneticilerin krizleri mutlaka öngörmesi gerektiğine vurgu yapan Bülent Eczacıbaşı, krizlerin deneyim kazandırdığını ve güçlendirdiğini belirterek, "Yöneticiler için kaçınılmaz olan üç şey var; ölüm, vergiler ve krizler" dedi.

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