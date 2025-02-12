Bülent Ersoy, hayatını onayladı
Bülent Ersoy, biyografi filminin öyküsünün beğenerek onayladı. Bunun üzerine çekim hazırlıkları hız kazandı
Giriş: 12.02.2025 - 10:17 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:17
Bülent Ersoy'un biyografi filminin hazırlıklarına devam ediliyor. 'Bergen'in yapım şirketi Orchestra Content tarafından çekilecek filmde Ersoy'u kimin canlandıracağı henüz belli değil. Bülent Ersoy, Mine Şöngöz tarafından yazılan öyküyü onayladı.
Öykünün onaylanmasından sonra çekim hazırlıkları hız kazanırken ön çalışmaların mayıs ayında tamamlanmasının ardından sete çıkılması bekleniyor.
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