Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük

Giriş: 26.02.2019 - 08:53 | Güncelleme:  DHA

Bülent Şakrak'ın oyuncu, sunucu ve yazar eşi Ceyda Düvenci, serebral palsi (beyin felci) hastası kızı Melisa (8) ile birlikte hastalık ve tedavi sürecinden yola çıkarak hazırladığı 'Meli Melek 2019' ajandasını imzalamak ve sevenleriyle buluşmak için Antalya'ya geldi. Ceyda Düvenci, "Kelimelerin yeterli olduğu bir hastalık değil bu. Herkesin yükü kendine, biz bizi biliyoruz sadece. 'Damdan düşenin halini damdan düşen anlar' derler ya... Ama emin olun herkes bir gün damdan düşüyor hayatın içinde. Sadece düşüş şekilleri ve katsayısı biraz farklı. Biz biraz onuncu kattan düşmüş gibi olduk belki ama beşinci kattan düşen de var. Allah bize sağlık versin, enerji versin" ifadelerini kullandı

  • 1Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük - Magazin haberleri
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    DHA'nın haberine göre, 'Kültür Sanat Buluşmaları' kapsamında Antalya'ya gelen Ceyda Düvenci, 'Aile, Çocuk ve Kitap' konulu söyleşi düzenledi. Anne ve babaların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, ebeveynler akıllarında kalan soruları Ceyda Düvenci'ye yöneltti. Düvenci, söyleşiden sonra okurlarının ajandasını imzaladı.

  • 2Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük - Magazin haberleri
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    "YARINIMIZ İÇİN BİRİKTİRDİĞİMİZ PARAYI HARCIYORUZ"

    Söyleşide, serebral palsi (SP) hastalığının çok maliyetli bir tedavi süreci olduğunu ifade eden Ceyda Düvenci, "Serebral palside, fizyolojik tedavi yaptığınız sürece çocuğu ileri götürebilirsiniz. Bir anne-baba olarak sürekli para kazanıp daha iyisini yapmak istiyorsunuz bu süreçte. Yarınımız için biriktirdiğimiz parayı oraya harcamak durumunda kalabiliyoruz ve oraya da gidiyor" açıklamasında bulundu.

  • 3Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük - Magazin haberleri
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    "DAMDAN DÜŞENİN HALİNİ, DAMDAN DÜŞEN ANLAR"

    Ceyda Düvenci, "Kelimelerin yeterli olduğu bir hastalık değil bu. Herkesin yükü kendine, biz bizi biliyoruz sadece. 'Damdan düşenin halini damdan düşen anlar' derler ya... Ama emin olun herkes bir gün damdan düşüyor hayatın içinde. Sadece düşüş şekilleri ve katsayısı biraz farklı. Biz biraz onuncu kattan düşmüş gibi olduk belki ama beşinci kattan düşen de var. Allah bize sağlık versin, enerji versin" ifadesinde bulundu.

  • 4Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük - Magazin haberleri
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    "HİÇ KUM TORBASINA YUMRUK ATTINIZ MI?"

    Bu süreçte, sabrın tükendiği anların da olduğunu ama orada garip bir aşkın devreye girdiğini belirten Ceyda Düvenci, "Benim de sabrımın tükendiği anlar oluyor elbet ama garip bir aşk var orada ve herkesin anlayabileceği bir şey değil bu. Mesela ben ağlamak istediğimde deli gibi ağlıyorum ve hiç tutmuyorum kendimi. Serebral palsi ya da özel ihtiyaç sahibi hastaya sahip ailelerde de bunu görüyorum. Kum torbasına hiç yumruk attınız mı bilmiyorum ama iyi geliyor" dedi.

  • 5Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük - Magazin haberleri
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  • 6Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük - Magazin haberleri
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  • 23Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük - Magazin haberleri
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  • 24Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük - Magazin haberleri
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  • 25Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük - Magazin haberleri
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  • 26Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük - Magazin haberleri
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  • 27Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük - Magazin haberleri
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  • 29Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük - Magazin haberleri
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  • 30Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük - Magazin haberleri
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  • 31Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Biz onuncu kattan düştük - Magazin haberleri
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