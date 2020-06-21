Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Beşiktaş'ın kazanmayı hak ettiğini belirten Uygun, şöyle konuştu:

"Maçta 1-1 beraberliği bulana kadar iyi performans sergiledik. Hatta ikinci golü atma şansını da yakaladık. Fakat fırsatları değerlendiremediğimiz andan itibaren, hakem de bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Maalesef koşacak hali yoktu. Olayları uzaktan takip ettiği için pozisyonları göremedi. Aleyhimize kullanılan takdir haklarının dönüşünde yediğimiz golle, takım olarak demoralize olduk. Önemli isimlerin takımdan ayrılmış olması, bazı önemli futbolcularımızın sakat olması, Beşiktaş gibi güçlü bir ekibe karşı eksiklerimizden dolayı istediğimiz sonucu alamadık. Önümüzdeki Çaykur Rizespor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, oradan puanlarla dönerek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."