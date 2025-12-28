Habertürk
        Haberler Magazin Bülent Uygun, kızına vedasını gözyaşlarıyla anlattı

        Bülent Uygun, kızına vedasını gözyaşlarıyla anlattı

        Teknik direktör olan Bülent Uygun, biricik kızı Almina Uygun'u şeker hastalığı nedeniyle 8 ay önce kaybetmişti. Uygun, kızının son anlarını gözyaşlarıyla anlattı

        Giriş: 28.12.2025 - 15:30 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:31
        Gözyaşlarıyla anlattı
        Teknik direktör Bülent Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı kızı Almina Tude Uygun, 8 ay önce, şeker hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

        Almina Tude Uygun, küçük yaşlarda aşırı susama ve böbrek ağrısı şikâyetiyle doktora başvurması sonrası Almina'ya 'Tip 2 diyabet' hastalığı tanısı konmuştu.

        Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude Uygun, 2024 Ağustos ayında şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

        Uzun yıllar bu hastalıkla mücadele eden Almina Tude Uygun, şeker komasına girerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Uygun, hastanede kalp krizi geçirerek Nisan 2025'te 29 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu.

        Bülent Uygun, o trajik anları paylaştı. Gözyaşları içinde evladının vedasını anlatan Uygun; "Tekirdağ'a gittim, Kelime-i Şehadet'ini getirttirdim. Yasin-i Şerif'i okuyarak ona dua ettim. Tekrar gözlerini açtı, tekrar gözlerini açtı derken gözlerini kıpırdattı, Akşam uçağına binerek, velhasıl döndüm Kayseri'ye... Maça çıktım. En zor anında sana teslim edilen forma var. Sana teslim edilen camia var. Çıkacaksın gereken neyse onu yapmak zorundasın. Yapacaksın ki hem aldığını hak edeceksin hem de beklentinin karşılığını vereceksin" diyerek yaşadığı tarifsiz kederi paylaştı.

        #bülent uygun
