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Bülent Yavuz'u kaybettik

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, hayatını kaybetti. Bülent Yavuz anısına 20 ve 21 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Bir dönem Gazete Habertürk'te de spor yazarlığı yapan Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiasına baş sağlığı diliyoruz

Bülent Yavuz hayatını kaybetti! Bülent Yavuz kimdir? - Son dakika Spor Haberleri

Eski FIFA hakemi, Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı, spor yazarı ve yorumcusu Bülent Yavuz 71 yaşında hayatını kaybetti. Bülent Yavuz bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Habertürk ailesi olarak Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiasına baş sağlığı diliyoruz.

TFF'DEN AÇIKLAMA: TÜM MAÇLARDA 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle: "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Uzun yıllar Süper Lig’de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, Federasyonumuza MHK danışmanı olarak da çok önemli hizmetlerde bulundu. Bülent Yavuz anısına 20 ve 21 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Bülent Yavuz’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

BÜLENT YAVUZ KİMDİR?

T.C. Silahlı Kuvvetler Komutanlığından kıdemli albay olarak emekli oldu. 1980 yılında hakem, 1990 yılında ise FIFA kokartını aldı, 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bıraktı. 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığına seçildi. 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterliğini yaptı. 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. Habertürk ve Hürriyet gazetelerinde spor yazarlığı, Bizim Stadyum programında hakem yorumculuğu olarak görev yaptı.

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