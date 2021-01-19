Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. TRT ve çeşitli televizyon kanallarında eğlence programları hazırlayan Bülent Yıldıran, Susam Sokağı'nda 'Grover' karakterini seslendirmişti. Seslendirme sanatçılığının yanı sıra bir çok dizi ve filmde de oynayan Bülent Yıldıran Ankara Halk Tiyatrosu ve Kaktüs Kabare gibi tiyatrolarda da rol aldı. Oyuncunun vefatı sonrası Bülent Yıldıran'ın hayatı ve biyografisi gündeme geldi. Peki, Bülent Yıldıran kimdir? İşte, Bülent Yıldıran'ın rol aldığı dizi ve filmlerle ilgili bilgiler.

BÜLENT YILDIRAN KİMDİR?

Sanatçı Bülent Yıldıran, 8 Temmuz 1957 tarihinde dünyaya geldi. Oyunculuğa Tiyatro Halkevleri'nde amatör olarak başlayan Yıldıran, 1977 yılında ilk profesyonel deneyimini Öncü Sahne'de yaşadı. Daha sonra Ankara Halk Tiyatrosu, Sanat Evi, Ali Hürol Tiyatrosu, Ankara Komedi Sahnesi, Kaktüs Kabare ve Ankara Ekin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda da hem oyunculuk hem de rejisörlük yaptı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok karaktere de ses veren sanatçı, TRT ve çeşitli televizyon kanallarında dizi, gençlik programları, çocuk programları, müzik ve eğlence programları hazırladı.