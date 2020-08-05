DHA

Bulgaristan'da 27 günden bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar, akşam saatlerinde uluslararası yol kapamaya kadar gitti. Yaklaşık 50 gösterici, Trakya Otoyolu'nda Kapıkule Sınır Kapısı´nın karşısındaki Kapitan Andreevo´ya giden karayolunu çift taraflı olarak trafiğe kapadı. Çadır kuran ve gelen araçların geçişine izin vermeyen göstericilerin eyleminden en çok mağdur olanlar ise Türkiye'ye giriş yapmak isteyen gurbetçi vatandaşlar oldu. Gurbetçiler saatlerce yolun açılmasını bekledi.

DHA'nın haberine göre; gece yarısı saatlerinde Bulgar güvenlik güçlerinin kontrol altına aldığı belirtilen eylem sonrası yolun tekrar trafiğe açılmasıyla, gurbetçiler Kapıkule´den Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

"2 SAAT YOLUN AÇILMASINI BEKLEDİK"

Ailesiyle Almanya'dan gelen ve eylem nedeniyle 2 saat beklediklerini söyleyen Gökhan Üste, "Hükümetlerini protesto ediyorlardı. Biz de geçmek istedik fakat geçirmediler. Yaklaşık 2 saat beklemek zorunda kaldık. 10 kilometre kadar kuyruk oluştu. Hiçbir şekilde geçemedik. Bizim de geri dönmemizi istediler ama biz dönmedik. Geri dönersek sıramızı kaybedecektik, iyi ki beklemişiz. Yarım saat sonra yol açıldı biz de girdik. Orada kalp hastası, şeker hastası insanlar vardı, bari onları bırakın dedik. Onlar da beklemek zorunda kalmıştı. Şu an her şey kontrol altına alındı ve trafik açıldı" dedi.

"4 SAAT BEKLEMEK ZORUNDA KALDIK"

Fransa'dan gelen Serdar Çavuş ise eylem nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek, "Hükümeti protesto ediyorlardı. Çok mağdur olduk. Kimseyi salmadılar. 4 saat beklemek zorunda kaldık. Her yeri kapatmışlardı. Bayağı da kuyruk vardı. Yolu açtılar ve Türkiye'ye girebildik" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE GELEBİLDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

İngiltere'den gelen Serhan Dinçler de eylem nedeniyle mağdur oldu. Protestocuların izin vermemesi nedeniyle uzun süre yolda beklemek zorunda kaldıklarını anlatan Dinçler, "Çok bekledik. Göstericiler yolu kapamıştı. Yaklaşık 2 saat beklemek zorunda kaldık. Bu süreçte polisler de müdahale edince yolu açtılar ve şimdi Türkiye'ye girebildik, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.