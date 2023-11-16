Bulgaristan-Macaristan: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Macaristan, EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda konuk olduğu Bulgaristan'la 2-2 berabere kalarak, bitime 1 maç kala Almanya'daki turnuvaya katılmayı garantiledi.
EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Bulgaristan ile Macaristan karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Macaristan'ın gollerini 10. dakikada Martin Adam ve 90+7'de Alex Petkov (k.k.) kaydetti. Bulgaristan'ın golleri ise 24. dakikada Spas Delev ve 78. dakikada Kiril Despodov'dan (Penaltı) geldi.
Bulgaristan'da 36. dakikada Valentin Antov, Macaristan'da ise 57. dakikada Milos Kerkez kırmızı kart gördü.
G Grubu'nda 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alan Macaristan 15 puanla EURO 2024'e katılmayı garantiledi.
Galibiyeti olmayan ve 3 beraberlikle 3 puan toplayan Bulgaristan ise son sırada yer aldı.